Санкции, которые ввели против олигарха Игоря Коломойского в США, не похожи на другие. Эти ограничения не являются сильными и существенными для олигарха. Они даже не такие, как ввели против Виктора Медведчука, однако тоже важны.

Об этом журналистка Екатерина Соляр рассказала в своем видеоблоге "Подгорает". Она отметила, что эти санкции действительно слабее по последствиям и не приводят к блокированию, например, его активов и счетов в американских банках.

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Однако эти ограничения были очень необходимы.

Они являются хорошим сигналом или своеобразной черной меткой для всех, кто в будущем захочет вести дела с Коломойским,

– сказала Соляр.

По ее словам, самому олигарху стоит ожидать и остальные неприятности.

"Например, в виде отказов в получении виз в другие европейские страны, а также в виде потери близких друзей", – заверила журналистка.

В качестве примера Соляр вспомнила о коллеге олигарха – Игоре Палице. Он скорее говорил, что дружит с Коломойским. Однако сразу после введенных санкций – "открестился". "Он решил не "топиться" и в тот же день заявил, что никакой он Игорю Валерьевичу не друг, не товарищ, не бизнес-партнер и не компаньон", – подытожила журналистка.

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