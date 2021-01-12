В "Слуге народа" заявили, что пока во фракции не обсуждали внесение их нардепа Александра Дубинского в санкционный список США. Правда, оценку его действиям все же дали.

"Слуга народа" о Дубинском

Как отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией политсилы. Об этом она заявила в комментарии LIGA.net.

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Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский

– подчеркнула Кравчук.

В то же время парламентарий подчеркнула: официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране является недопустимым.

Дубинский попал под санкции США: главное

Минфин страны внес его в санкционный список 11 января.

Кроме нардепа, под удар также попали бывший прокурор Константин Кули к и беглый экс-нардеп Александр Онищенко. Всего говорится о 7 человек и 4 информационных ресурсах.

к и беглый экс-нардеп Всего говорится о 7 человек и 4 информационных ресурсах. Всех их обвиняют во вмешательстве в американские выборы. А именно в связах с народным избранником Андреем Деркачем.

Сам Деркач попал под санкции со стороны США в сентябре 2020 года. Его подозревают в "связях с Россией" и "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй о должностных лицах из США.

Что касается Дубинского, то он с Деркачом провел 2 совместные пресс-конференции. На них политики заявили о необходимости расследования якобы коррупции со стороны Байдена, а также рассказали о компании Burisma (здесь работал сын Байдена) и "схеме доведения Украины до банкротства".

а также рассказали о компании Burisma (здесь работал сын Байдена) и "схеме доведения Украины до банкротства". Разведка США назвала действия Деркача вмешательством России в президентские выборы. Байден в них участвовал и победил.

Заметим! Это дело в эфире 24 канала прокомментировал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. В частности, антикоррупционер объяснил, почему санкции США против Дубинского являются нужными для украинцев. Чтобы узнать его мнение – перейдите по ссылке.