В "Слуге народа" пока не могут выразить свою позицию относительно санкций США против нардепа Александра Дубинского. Этот вопрос еще не обсудили из-за локдауна.

Кроме того, некоторые депутаты находятся в отпуске, другие – в округах. Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует 24 канал.

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Заявление Корниенко

У нас пока нет никакого решения относительно этой ситуации,

– сказал он.

Корниенко добавил, что фракция и, в частности, он сам "изучают юридическую составляющую, практику действий в таких ситуациях и может ли она быть вообще".

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