Санкции США против Дубинского в "Слуге народа" пока не обсуждали: причина
В "Слуге народа" пока не могут выразить свою позицию относительно санкций США против нардепа Александра Дубинского. Этот вопрос еще не обсудили из-за локдауна.
Кроме того, некоторые депутаты находятся в отпуске, другие – в округах. Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует 24 канал.
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Заявление Корниенко
У нас пока нет никакого решения относительно этой ситуации,
– сказал он.
Корниенко добавил, что фракция и, в частности, он сам "изучают юридическую составляющую, практику действий в таких ситуациях и может ли она быть вообще".
Санкции США против Александра Дубинского: что следует знать
- 11 января нардепа внес в санкционный список минфин США.
- Под американские санкции также попали бывший прокурор Константин Кулик и экс-нардеп-беглец Александр Онищенко. В целом речь идет про 7 человек и 4 информационных ресурса.
- Их обвиняют во вмешательстве в американские выборы, в частности, в причастности к народному избраннику Андрею Деркачу.
- Сам Деркач попал под санкции со стороны США в сентябре 2020 года по подозрению в "связях с Россией" и "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй о должностных лицах из США.
- Дубинский провел с Деркачем 2 совместные пресс-конференции, на которых политики заявили о необходимости расследования якобы коррупции со стороны Байдена. Также они рассказали о компании Burisma (здесь работал сын Байдена) и "схеме доведения Украины до банкротства".
- Разведка США назвала действия Деркача вмешательством России в президентские выборы.
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