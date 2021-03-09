Санкции США могут ускорить блокировку медведчуковских каналов в YouTube – Ткаченко
Санкции Соединенных Штатов против народного депутата Виктора Медведчука могут ускорить блокировку на YouTube каналов его соратника Тараса Козака. Соответствующую заявку уже подали сервису.
Источник:24 канал
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире одного из телеканалов.
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Возможность блокировки медведчуковских каналов в YouTube
По словам Ткаченко, ведомство уже направило 2 запроса по блокированию аккаунтов телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" на видеоплатформе.
Министерство культуры обращалось по этому поводу дважды. Надеемся на ответ. Медведчук внесен в американские санкции и, очевидно, он человек, связанный с Козаком напрямую. Это может ускорить принятие решения YouTube,
– заявил Ткаченко.
Напомним, Владимир Зеленский 9 марта на форуме "Украина 30" заявил, что украинская власть работает над блокировкой вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Он отметил, что эти каналы прикрываются свободой слова, однако на самом деле распространяют дезинформацию.
Санкции против Козака и Медведчука: основное
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против Козака. Под арестом оказались его каналы: ZIK, NewsOne и "112 Украина".
- Затем санкции наложили на Медведчука и его жену Оксану Марченко, а также на их окружение. Все из-за уголовного дела по финансированию терроризма.
- Работники медведчуковских каналов создали новый канал на базе львовского "Первого независимого".
- Однако после первого же часа эфира его начали блокировать провайдеры.
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