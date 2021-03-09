Санкции Соединенных Штатов против народного депутата Виктора Медведчука могут ускорить блокировку на YouTube каналов его соратника Тараса Козака. Соответствующую заявку уже подали сервису.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире одного из телеканалов.

Читайте также Санкции против Медведчука подчеркнули противостояние между Зеленским и Порошенко, – Казарин

Возможность блокировки медведчуковских каналов в YouTube

По словам Ткаченко, ведомство уже направило 2 запроса по блокированию аккаунтов телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" на видеоплатформе.

Министерство культуры обращалось по этому поводу дважды. Надеемся на ответ. Медведчук внесен в американские санкции и, очевидно, он человек, связанный с Козаком напрямую. Это может ускорить принятие решения YouTube,

– заявил Ткаченко.

Напомним, Владимир Зеленский 9 марта на форуме "Украина 30" заявил, что украинская власть работает над блокировкой вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Он отметил, что эти каналы прикрываются свободой слова, однако на самом деле распространяют дезинформацию.

Справка. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины

Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против Козака. Под арестом оказались его каналы: ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Затем санкции наложили на Медведчука и его жену Оксану Марченко, а также на их окружение. Все из-за уголовного дела по финансированию терроризма.

Работники медведчуковских каналов создали новый канал на базе львовского "Первого независимого".

Однако после первого же часа эфира его начали блокировать провайдеры.



Санкции против Козака / Инфографика 24 канала