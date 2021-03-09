Американские власти ввели санкции против Игоря Коломойского. Также против него ведут уголовные производства. Поэтому санкции с запретом въезда могут быть просто "цветочками" для украинского олигарха.

Такое мнение высказал ведущий и журналист Дмитрий Гнап. Также к эфиру программы "Между прочим" присоединились политический обозреватель Денис Казанский, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова и общественный активист, депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

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О влиянии Коломойского

Ярослав Юрчишин: в начале президентства Владимира Зеленского влияние Игоря Коломойского было очень серьезным. Со временем оно начинает ослабевать. Даже сам Офис Президента до сих пор не может поблагодарить партнеров и заявить, что они будут бороться с олигархизацией и влиянием Коломойского.

Однако уже благодарят за деолигархизацию. Влияние падает, но надо учитывать, что он и дальше владеет медийными каналами, достаточно серьезными финансовыми ресурсами и огромным количеством людей, которых он может мобилизовать во власти.



Санкции против Коломойского / инфографика 24 канала

Во фракции "Слуга народа" есть до 40 человек (на которых может влиять олигарх – 24 канал), а также есть влияние на группу "За майбутнє". Примерно 60-70 человек – это серьезное влияние. Оно уменьшается, но еще не настолько, чтобы не представлять угрозы Украине.

О санкциях против олигарха

Ярослав Юрчишин: санкции – это не судебная процедура, а мера пресечения. До правительства "не всегда с первого раза доходит", ведь сначала были санкции против одиозного нардепа Александра Дубинского. Штаты тогда очень четко признали, фактически, одного из представителей Коломойского – российским агентом.

Санкции – это сигнал не для господина Коломойского, а скорее – украинской власти.

Сейчас Штаты присылают еще один сигнал. Это означает то, что нельзя объявлять крестовый поход на олигархов и в то же время иметь с ними очень тесные отношения. Такие мероприятия Америки – символический шаг для офиса Президента.

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Блокировка ютуба Медведчука

Денис Казанский: Ютуб начал блокировать телеканалы, однако он их как-то странно блокирует. На "112 Украина" была заблокирована прямая трансляция, однако сам канал доступен и можно зайти и посмотреть эти видео. Что это такое, или это пошаговые санкции и можно ли нам ждать, что эти каналы будут вообще заблокированы на ютубе и уничтожены?

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Татьяна Попова: история с "112 Украина" является очень странной. Кажется, что они сами что-то заблокировали и сказали: "Нас заблокировал ютуб". Потому что если бы ютуб блокировал каналы, он бы просто его (медиа Медведчука – 24 канал) снес.

Почему Медведчук покупает каналы на Западе

Денис Казанский: Медведчук покупает медиа именно на Западной Украине из-за патриотических настроений жителей региона. Это интересная история, ее много обсуждают в сети. Почему-то пророссийский Медведчук все время находит телеканалы на Западной Украине, где есть патриотические настроения

Почему-то Медведчук не нашел на Донбассе или в Одессе телеканал, а именно на Западной Украине.

Он это намеренно делает, манифестируя свою экспансию и российскую пропаганду на эти территории, но закончилось это все снова "эпикфейлом".

Шансы Добкина и Терехова на выборах

Дмитрий Булах: Сейчас уже есть 2 кандидата, которые объявили, что они пойдут на выборы осенью – это Михаил Добкин и Игорь Терехов, который сейчас исполняющий обязанности городского головы, секретарь городского совета, который является бывшим заместителем Геннадия Кернеса. Они сейчас публично заявили, что пойдут на выборы.

Насколько мне известно, Фукс больше тяготеет к Терехову.

Между этими кандидатами на сегодня шансы стать городским головой где – то 50 на 50, у них плюс-минус равный рейтинг. Возможно, Добкин где-то на 5% имеет больший рейтинг, чем Терехов. Но эти кандидаты имеют почти равные шансы.

Поэтому такая жестокая борьба продолжается в городе за будущую должность председателя. Добкин использует все возможности, чтобы напомнить о себе, своей близости к Кернесу.



Терехов и Добкин / коллаж 24 канала

О влиянии Авакова

Дмитрий Булах: до смерти Геннадия Кернеса влияние Арсена Авакова было ощутимо, но не могу сказать, что очень значительное. Конечно, он многолетний министр внутренних дел, харьковчанин, но определенные ограничения фигуры Кернеса, его силы все-таки давали о себе знать.

Однако после смерти (Кернеса – 24 канал) в основном область контролирует Аваков. Игорь Терехов, который сейчас является исполняющим обязанности мэра, это человек, который был заместителем Авакова, когда тот возглавлял областную администрацию.

Обратите внимание После смерти Кернеса область и город контролирует Аваков, – харьковский депутат

После того как Аваков ушел с поста, он перешел в команду Кернеса. Кстати, у Терехова есть официально задекларированный бизнес с партнером Авакова. То есть там есть определенные мощные, долговременные связи. Соответственно Аваков имеет мощное влияние в области.