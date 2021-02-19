Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против кума российского президента Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Что предусматривают ограничения– читайте далее.

По информации источника в СНБО, россияне, против которых введены санкции, являются менеджерами активов семьи Медведчука.

Все детали Заседание СНБО 19 февраля: санкции против Медведчука и самолетов, 5 сценариев Донбасса

Что предусматривают санкции:

блокировку активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;

ограничение торговых операций;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Важно! Говорится, в частности, про аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.

Что стоит знать о новых санкциях СНБО

Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под санкции СНБО 19 февраля. Соответствующий указ в ближайшее время подпишет президент Зеленский.

Под запреты попали 5 самолетов, которыми Медведчук и его коллега Тарас Козак летали в Россию по маршруту Киев – Москва. Кроме того, санкции применят к компаниям, обслуживающим эти самолеты.

Секретарь СНБО уточнил, что санкции против Медведчука, Марченко и других 6 человек вводятся из-за финансирования терроризма, которое в ходе расследования выявила СБУ.