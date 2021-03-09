СНБО наложили санкции на Тараса Козака и Виктора Медведчука. Петр Порошенко подчеркнул, что ему СБУ не предоставляла похожих данных. Зато Владимир Зеленский намекнул, что такое решение должен был принять еще его предшественник.

Введение этих санкций лишь подчеркнули давнюю борьбу Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Такое мнение в своем блоге "Грани правды" высказал журналист Павел Казарин.

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Сторонники Порошенко против Зеленского

По его мнению, сторонники предыдущего президента не были готовы к такому шагу действующей власти. Поэтому такое решение некоторые украинцы старательно обесценивают.

Кажется, что они (сторонники Порошенко – 24 канал) были бы не против, чтобы санкции против Виктора Медведчука оказались неудачными,

– заявил Казарин.

По словам журналиста, это позволило бы в дальнейшем пересматривать свои "оценки" действующему президенту. Также это позволит избирателям Порошенко считать, что "повестка суверенитета" осталась в его монопольной собственности.

Напомним. После введения санкций против Тараса Козака и его телеканалов, Арсен Аваков заявил, что оснований для блокировки было достаточно еще в 2018 году, во времена президентства Порошенко.

Казарин отметил, что зато сторонники Владимира Зеленского так же обесценивают всю работу Петра Порошенко. Также он заверил, что предыдущее президентство было не только из "упущенных возможностей".

Санкции СНБО: главное

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