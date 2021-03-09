Санкции против Медведчука подчеркнули противостояние между Зеленским и Порошенко, – Казарин
СНБО наложили санкции на Тараса Козака и Виктора Медведчука. Петр Порошенко подчеркнул, что ему СБУ не предоставляла похожих данных. Зато Владимир Зеленский намекнул, что такое решение должен был принять еще его предшественник.
Источник:24 канал
Введение этих санкций лишь подчеркнули давнюю борьбу Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Такое мнение в своем блоге "Грани правды" высказал журналист Павел Казарин.
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Сторонники Порошенко против Зеленского
По его мнению, сторонники предыдущего президента не были готовы к такому шагу действующей власти. Поэтому такое решение некоторые украинцы старательно обесценивают.
Кажется, что они (сторонники Порошенко – 24 канал) были бы не против, чтобы санкции против Виктора Медведчука оказались неудачными,
– заявил Казарин.
По словам журналиста, это позволило бы в дальнейшем пересматривать свои "оценки" действующему президенту. Также это позволит избирателям Порошенко считать, что "повестка суверенитета" осталась в его монопольной собственности.
Казарин отметил, что зато сторонники Владимира Зеленского так же обесценивают всю работу Петра Порошенко. Также он заверил, что предыдущее президентство было не только из "упущенных возможностей".
Санкции СНБО: главное
- 2 февраля СНБО ввели санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Срок их действия составляет 5 лет.
- Под санкциями оказались медведчуковские каналы NewsOne, ZIK и 112.
- На заседании СНБО 19 февраля санкции также наложили на активы олигарха Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко.
- Зеленский прокомментировал введение санкций словами: "Незаконное решение, которое давно надо было принять". Этим он раскритиковал Порошенко.
Полный блог "Грани правды": смотрите видео
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