Санкции против соратников Януковича уже не имеют веса, – Шмыгаль
В последние годы Евросоюз начал снимать санкции против соратников бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. По мнению Дениса Шмыгаля, ограничения уже все равно не имеют веса.
Источник:"Европейская правда"
О весе санкций против сторонников Януковича премьер-министр Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе.
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Что сказал Шмыгаль
На вопрос журналистов о том, может ли Европейский Союз снять санкции с сына Януковича, Александра, премьер ответил, что "Европа остается на твердых непоколебимых позициях относительно поддержки Украины, в том числе и в санкционной политике".
Там, где санкции сыграли свою роль, где средства, которые были украдены возвращены, там санкции могут завершать свое действие. Однако это процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению. Диалог ведется между Украиной и ЕС на профессиональном уровне, и на уровне законодательном,
– подчеркнул Шмыгаль.
Санкции против соратников Януковича
- В 2014 году Евросоюз ввел санкции против Януковича и его окружения. С тех пор их постоянно продолжали.
- Впрочем, впоследствии ЕС начал снимать ограничения с чиновников. Все из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.
- В 2019 году из санкционного списка исключили экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева, бывшую министера юстиции Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева,
- В марте 2020 года Совет ЕС снял санкции с экс-премьера-беглеца Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
- 4 февраля СМИ сообщили, что ЕС планирует снять санкции еще с 2 соратников Януковича. Сейчас их имена неизвестны.
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