В последние годы Евросоюз начал снимать санкции против соратников бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. По мнению Дениса Шмыгаля, ограничения уже все равно не имеют веса.

О весе санкций против сторонников Януковича премьер-министр Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте также Янукович назвал свой Ростовской адрес и пригласил туда Офис генпрокурора и ГБР

Что сказал Шмыгаль

На вопрос журналистов о том, может ли Европейский Союз снять санкции с сына Януковича, Александра, премьер ответил, что "Европа остается на твердых непоколебимых позициях относительно поддержки Украины, в том числе и в санкционной политике".

Там, где санкции сыграли свою роль, где средства, которые были украдены возвращены, там санкции могут завершать свое действие. Однако это процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению. Диалог ведется между Украиной и ЕС на профессиональном уровне, и на уровне законодательном,

– подчеркнул Шмыгаль.

Санкции против соратников Януковича