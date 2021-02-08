Санкции против Путина: как Байден наносит удар по президенту России
Запад начал активную борьбу против Владимира Путина и его сторонников. В частности, в Конгрессе США приступили к рассмотрению персональных санкций против президента России.
Источник:24 канал
Интересно, что синхронно и Владимир Зеленский ввел санкции против активов Тараса Козака – правой руки кума Путина Виктора Медведчука. Журналист и автор блога "Теории заговора" Алексей Печий решил проанализировать важные последние события, которые потрясли Россию и Украину.
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На ютуб-канале 24 канала состоится стрим, где журналист попытается ответить на такие вопросы:
- на самом ли деле протесты в России просто слились;
- как администрация Байдена объявила войну лично Путину;
- и какими были истинные причины введения санкций против медиа активов Медведчука в Украине.
Все это в прямой трансляции в 20:00 – не пропустите!
Смотрите прямую трансляцию с Алексеем Печием на 24 канале: видео
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