Олигарх Игорь Коломойский попал под американские санкции, а теперь их поддержала и украинская власть. Владимир Зеленский подчеркнул, что четко видит разницу между понятиями бизнеса и олигархического класса.

Игорь Коломойский – бизнесмен, который "отметился" чуть ли не во всех отраслях в стране. В частности говорится и про "Приватбанк", 1 из крупнейших медиахолдингов, промышленность, газ, порты и даже украинские авиалинии.

Интересно США ожидают от Украины продолжения расследования деятельности Коломойского, – Волкер

После Революции Достоинства олигарх возглавил и Днепропетровщину, ситуативно подружившись с президентом Петром Порошенко. Проблемы у олигарха начались с национализации "Приватбанка". Коломойский пытался через суд получить компенсацию в 2 миллиарда долларов.

Уголовная ответственность

Специалисты считают, что невозможно наказать олигарха санкциями или решением Совета нацбезопасности и обороны. Политолог Владимир Фесенко отметил, что по закону о санкциях арестовать олигархов и конфисковать все их имущество нельзя. Однако, привлечь к уголовной ответственности через решение СНБО – можно попробовать, например, за дело "Укрнафты".

Известно, что Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского. Их откровенно называли партнерами и друзьями, а Коломойский это особо подчеркивал. Олигарху вроде бы удалось помочь части нардепов стать народными избранниками. Однако "антиколомойский закон" приняли. Это стало точкой невозврата "Приватбанка" бывшему владельцу.

Американские санкции

После введения санкций США, от Коломойского публично открестился даже Игорь Палица, его давний бизнес-партнер и соратник. По словам экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, даже ближайшие товарищи и друзья пытаются держать дистанцию в бизнес-вопросах с Коломойским.

Ситуация между Банковой и Коломойским достаточно напряженная. Мне кажется, Коломойский не ожидал такого поворота событий,

– отметил Рябошапка.

По данным издания Forbes, еще в июне 2020 года Коломойский имел 1 миллиард долларов, а по состоянию на март 2021 года его состояние достигает 1,8 миллиарда. Эксперты отмечают, что зарабатывать ему вряд ли мешали.

Обжалование решения

В феврале 2021 года компания Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в США, которая уже имеет производство, подала в суд на американское правительство. В заявлении говорится о "клевете на деловую честь и достоинство".

С этого запустился новый механизм санкций. Я бы рассматривал обвинения в коррупции в 2014 – 2015 годах как официальную причину, которую легче всего доказать и которая очевидна. Это стартовая точка, когда Коломойский стал "прогонять" через американские банки деньги,

– отметил эксперт-международник Александр Краев.

Эксперты считают, что американские власти продолжат дозированно вводить санкции против олигарха, ожидая поддержки украинского правительства. Развитие событий зависит от политической воли и последовательности Банковой.

Читайте также "Должен порвать с Коломойским": почему до сих пор не состоялся разговор Зеленского с Байденом

Из Коломойского можно сделать "показательный кейс" по борьбе с олигархами. Этот процесс может быть длительным, потому что расследования в Украине столкнутся с коррумпированной правоохранительной системой и судами. Для совместного расследования и экстрадиции в США Украина должна подписать договор о сотрудничестве.