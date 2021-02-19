На заседании СНБО 19 февраля ввели санкции против 8 человек, среди которых Виктор Медведчук и Оксана Марченко. За такое решение проголосовали все присутствующие члены Совета нацбезопасности.

Все члены, присутствовавшие на заседании СНБО, проголосовали за введение санкций. Такую информацию журналистам подтвердил источник в ведомстве. К теме Санкции на Марченко наложили за завод, поставляющий на оккупированные территории нефть, – СМИ Правда, из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19. Министр финансов Сергей Марченко сейчас находится в отпуске, поэтому пропустил заседание. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что необходимо внести изменения в закон о санкциях. Речь идет об отмене положений о введении санкций против граждан Украины, которые могут трактоваться неоднозначно. Напомним. При вводе санкций против Тараса Козака на прошлом заседании 2 февраля только Дмитрий Разумков воздержался от голосования "за". СНБО ввело санкции против Медведчука – смотрите видео​ Кто входит в СНБО Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Алексей Данилов

Арсен Аваков

Иван Баканов

Дмитрий Разумков

Ирина Венедиктова

Андрей Ермак – руководитель

Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины

Валерий Кондратюк – председатель Службы внешней разведки Украины

Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины

Юлия Лапутина – министр по делам ветеранов Украины

Сергей Марченко – министр финансов Украины

Алексей Резников – вице-премьер-министр Украины

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Андрей Таран – министр обороны Украины

Олег Уруский – вице-премьер-министр Украины

Руслан Хомчак – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

Игорь Черкасский – председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины

Кирилл Шевченко – председатель Национального банка Украины Санкции против Медведчука и Марченко: главное Приняли решение о наложении санкций на заседании СНБО 19 февраля.

В санкционный список попали 19 компаний и 8 человек, среди которых граждане России и Украины.

Под санкции попали 5 самолетов, которыми из Киева летали в Москву. Среди юридических лиц наложили санкции компании, обслуживающие эти полеты.

По решению СНБО Украины вернут часть нефтепровода "Самара – Западное направление". В 2017 году его присвоило окружение Виктора Медведчука.

Что касается части телеканала 1+1, которой владеет Марченко, то на нее будут накладывать арест. Ее не смогут продать, переписать или выкупить.

Действовать санкции буду в течение трех лет.