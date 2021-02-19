Санкции против Медведчука и Марченко поддержали единогласно, – СМИ
На заседании СНБО 19 февраля ввели санкции против 8 человек, среди которых Виктор Медведчук и Оксана Марченко. За такое решение проголосовали все присутствующие члены Совета нацбезопасности.
Источник:ZN.ua
Все члены, присутствовавшие на заседании СНБО, проголосовали за введение санкций. Такую информацию журналистам подтвердил источник в ведомстве.
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Правда, из 20 членов СНБО на заседании присутствовали 19. Министр финансов Сергей Марченко сейчас находится в отпуске, поэтому пропустил заседание.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что необходимо внести изменения в закон о санкциях. Речь идет об отмене положений о введении санкций против граждан Украины, которые могут трактоваться неоднозначно.
СНБО ввело санкции против Медведчука – смотрите видео
Кто входит в СНБО
- Владимир Зеленский
- Денис Шмыгаль
- Алексей Данилов
- Арсен Аваков
- Иван Баканов
- Дмитрий Разумков
- Ирина Венедиктова
- Андрей Ермак – руководитель
- Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины
- Валерий Кондратюк – председатель Службы внешней разведки Украины
- Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины
- Юлия Лапутина – министр по делам ветеранов Украины
- Сергей Марченко – министр финансов Украины
- Алексей Резников – вице-премьер-министр Украины
- Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
- Андрей Таран – министр обороны Украины
- Олег Уруский – вице-премьер-министр Украины
- Руслан Хомчак – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины
- Игорь Черкасский – председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины
- Кирилл Шевченко – председатель Национального банка Украины
Санкции против Медведчука и Марченко: главное
- Приняли решение о наложении санкций на заседании СНБО 19 февраля.
- В санкционный список попали 19 компаний и 8 человек, среди которых граждане России и Украины.
- Под санкции попали 5 самолетов, которыми из Киева летали в Москву. Среди юридических лиц наложили санкции компании, обслуживающие эти полеты.
- По решению СНБО Украины вернут часть нефтепровода "Самара – Западное направление". В 2017 году его присвоило окружение Виктора Медведчука.
- Что касается части телеканала 1+1, которой владеет Марченко, то на нее будут накладывать арест. Ее не смогут продать, переписать или выкупить.
- Действовать санкции буду в течение трех лет.
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