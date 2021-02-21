На заседании СНБО 19 февраля приняли решение о введении санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Кроме него в санкционный список попали еще 6 физических и 19 юридических лиц. Речь идет прежде всего о российских предприятиях и компании-управляющей сети магазинов "Спортмастер".

После того, как Владимир Зеленский указом ввел в действие эти ограничения, на сайте президента Украины опубликовали полный санкционный список. Вся информация указана в приложениях 1 и 2 к решению СНБО за 19 февраля.

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Кто из физлиц попал под санкции СНБО

Вацковский Константин Борисович, гражданин России.

Донченко Виталий Валерьевич, гражданин России.

Лавренюк Наталья Николаевна , гражданка Украины (жена Тараса Козака)

, гражданка Украины (жена Тараса Козака) Лисогор Сергей Викторович, гражданин России.

Марченко Оксана Михайловна , гражданка Украины.

, гражданка Украины. Масленок Александр Николаевич, гражданин России,

Медведчук Виктор Владимирович , гражданин Украины.

, гражданин Украины. Попов Михаил Юрьевич, гражданин России (доктор социологических наук, главный редактор Всероссийского научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки").

Список юрлиц, которые попали под санкции СНБО

EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE).

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands).

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands).

SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands).

WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands).

Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", Москва, Россия.

Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", Ростовская область, Новошахтинск, Россия.

Акционерное общество "Фармацевт плюс", Ростов-на-Дону, Россия.

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сингапур, Оуэ Даунтаун.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Дон экспорт", Донецк (зарегистрировано как Ростовская область, Россия).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСС-Софт", Москва, Россия.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИндаСофт", Москва, Россия.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Роузвуд Шиппинг", Ростов-на-Дону, Россия.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Торговый дом "Донской уголь", Ростов-на-Дону, Россия.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Биотэк", Москва, Россия.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Гемодженикс", Москва, Россия.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Медоборудование", Москва, Россия.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Нижегородская область, Дзержинск, Россия.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Севастополь.

В этом списке есть компании, зарегистрированные на Виргинских островах, российские предприятия и Севастопольский государственный университет. Под санкции попала и компания, управляющая известной сетью магазинов "Спортматер".

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Санкции СНБО против Медведчука: главное

Санкции наложены на 3 года на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены. В то же время для них действует ограничение торговых операций. Также остановили выполнение экономических и финансовых обязательств, запретили выводить капытал из Украины.

Все присутствующие члены Совбеза единогласно поддержали решение. Санкции связаны с расследованием СБУ по статье о финансировании терроризма.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.

Под запреты попали 5 самолетов, которыми Медведчук и его коллега Тарас Козак летали в Россию по маршруту Киев – Москва.