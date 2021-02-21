Санкции против Медведчука: кто еще попал под удар – полный список СНБО
На заседании СНБО 19 февраля приняли решение о введении санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Кроме него в санкционный список попали еще 6 физических и 19 юридических лиц. Речь идет прежде всего о российских предприятиях и компании-управляющей сети магазинов "Спортмастер".
Источник:Пресс-служба президента Украины
После того, как Владимир Зеленский указом ввел в действие эти ограничения, на сайте президента Украины опубликовали полный санкционный список. Вся информация указана в приложениях 1 и 2 к решению СНБО за 19 февраля.
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Кто из физлиц попал под санкции СНБО
- Вацковский Константин Борисович, гражданин России.
- Донченко Виталий Валерьевич, гражданин России.
- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины (жена Тараса Козака)
- Лисогор Сергей Викторович, гражданин России.
- Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины.
- Масленок Александр Николаевич, гражданин России,
- Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины.
- Попов Михаил Юрьевич, гражданин России (доктор социологических наук, главный редактор Всероссийского научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки").
Список юрлиц, которые попали под санкции СНБО
- EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE).
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands).
- KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands).
- SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands).
- WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands).
- Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", Москва, Россия.
- Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", Ростовская область, Новошахтинск, Россия.
- Акционерное общество "Фармацевт плюс", Ростов-на-Дону, Россия.
- ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сингапур, Оуэ Даунтаун.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Дон экспорт", Донецк (зарегистрировано как Ростовская область, Россия).
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСС-Софт", Москва, Россия.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИндаСофт", Москва, Россия.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Роузвуд Шиппинг", Ростов-на-Дону, Россия.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Торговый дом "Донской уголь", Ростов-на-Дону, Россия.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Биотэк", Москва, Россия.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Гемодженикс", Москва, Россия.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Медоборудование", Москва, Россия.
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Нижегородская область, Дзержинск, Россия.
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Севастополь.
В этом списке есть компании, зарегистрированные на Виргинских островах, российские предприятия и Севастопольский государственный университет. Под санкции попала и компания, управляющая известной сетью магазинов "Спортматер".
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Санкции СНБО против Медведчука: главное
- Санкции наложены на 3 года на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены. В то же время для них действует ограничение торговых операций. Также остановили выполнение экономических и финансовых обязательств, запретили выводить капытал из Украины.
- Все присутствующие члены Совбеза единогласно поддержали решение. Санкции связаны с расследованием СБУ по статье о финансировании терроризма.
- Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.
- Под запреты попали 5 самолетов, которыми Медведчук и его коллега Тарас Козак летали в Россию по маршруту Киев – Москва.
- Кроме того, санкции применят к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Они располагаются в России, Молдове и Украине. По словам главы СБУ Ивана Баканова, эти фирмы имеют отношение к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Против них ввели санкции в конце января.
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