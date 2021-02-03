Пропагандистская машина, которую финансирует РФ, – Ткаченко о блокировании каналов Медведчука
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что решение СНБО о санкциях против "медведчуковских" каналов назревало давно в обществе. Речь идет об ограничениях относительно NewsOne, ZIK, "112 Украина" и их бенефициара Тараса Козака.
Источник: телеграм Александра Ткаченко
По словам министра, этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины со стороны "этих инструментов пропаганды Кремля". Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций.
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Детали заявления Ткаченко
Глава Минкульта подчеркнул, что в Москве уже, видимо, готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожении свободной прессы".
Хочу предупредить: эти телеканалы – не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и косвенно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не говорится, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля,
– подчеркнул Ткаченко.
Поэтому он делает такой вывод о решении СНБО:
- это симметричный ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость;
- это логическое завершение расследования Временной следственной комиссии, в которой он принимал участие еще во время работы народным депутатом (тогда выясняли, как происходили сделки во время смены владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne).
"Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил", – отметил он.
В завершение Ткаченко добавил, что свобода слова и права человека для Украины – ключевое. И их стоит отстаивать, чтобы не допустить угрозу национальной безопасности, безопасности граждан и нарушение европейских стандартов.
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Главное о блокировании каналов Медведчука и санкциях против Козака
- 2 февраля СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Санкции также распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112, которые фактически контролирует кум российского президента Владимира Путина – Виктор Медведчук. Вещание этих медиа уже приостановили.
- В указанных СМИ убеждены, что такое решение незаконно и свидетельствует о цензуре. Также представители вещателей заявили, что будут обжаловать решение СНБО в судах.
- Большинство украинских политиков поддержали решение СНБО и Зеленского. Против только выступили соратники Медведчука и казака из ОПЗЖ. Кроме того, осудили такой шаг в Союзе журналистов. По словам главы НЗЖУ Сергея Томиленко, санкции ввели "без суда", а значит – "это наступление на свободу слова".
- По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, решение СНБО подготовили на основании постановления Верховной Рады от 2018 года и рекомендаций СБУ.
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