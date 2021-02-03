Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что решение СНБО о санкциях против "медведчуковских" каналов назревало давно в обществе. Речь идет об ограничениях относительно NewsOne, ZIK, "112 Украина" и их бенефициара Тараса Козака.

Источник: телеграм Александра Ткаченко

По словам министра, этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины со стороны "этих инструментов пропаганды Кремля". Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций.

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Детали заявления Ткаченко

Глава Минкульта подчеркнул, что в Москве уже, видимо, готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожении свободной прессы".

Хочу предупредить: эти телеканалы – не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и косвенно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не говорится, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля,

– подчеркнул Ткаченко.

Поэтому он делает такой вывод о решении СНБО:

это симметричный ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость;

это логическое завершение расследования Временной следственной комиссии, в которой он принимал участие еще во время работы народным депутатом (тогда выясняли, как происходили сделки во время смены владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne).

"Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил", – отметил он.

В завершение Ткаченко добавил, что свобода слова и права человека для Украины – ключевое. И их стоит отстаивать, чтобы не допустить угрозу национальной безопасности, безопасности граждан и нарушение европейских стандартов.

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