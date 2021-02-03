По данным СМИ, основанием для введения санкций против соратника Медведчука Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц могли стать поставки угля с оккупированных территорий. Это, в свою очередь, способствовало фиксированию терроризма.

Источник: ZN.UA

О схемах поставки угля и то, что они способствуют терроризму, свидетельствуют результаты расследования, проведенного спецслужбами Украины. О нем ресурсу сообщили источники в СБУ и Офисе Президента.

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По результатам расследования, Козак попал под действие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Кроме того, заседание СНБО по санкциям не проводили в традиционной форме. А это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения.

Как все происходило

Было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был появиться на 4 этаж Банковой.

Там он должен был поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака.

Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Еще один интересный момент – это то, что на протяжении января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука. По убеждению главы государства, они проводят в стране антиукраинскую деятельность.

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