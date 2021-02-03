Финансирование терроризма и сборы на Банковой: новые детали по блокировке каналов Медведчука
По данным СМИ, основанием для введения санкций против соратника Медведчука Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц могли стать поставки угля с оккупированных территорий. Это, в свою очередь, способствовало фиксированию терроризма.
Источник: ZN.UA
О схемах поставки угля и то, что они способствуют терроризму, свидетельствуют результаты расследования, проведенного спецслужбами Украины. О нем ресурсу сообщили источники в СБУ и Офисе Президента.
Актуально Зеленский на 5 лет ввел санкции против Тараса Козака – соратника Медведчука
Санкции против Козака и каналов Медведчука: новые подробности
По результатам расследования, Козак попал под действие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Кроме того, заседание СНБО по санкциям не проводили в традиционной форме. А это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения.
Как все происходило
- Было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был появиться на 4 этаж Банковой.
- Там он должен был поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака.
- Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Еще один интересный момент – это то, что на протяжении января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука. По убеждению главы государства, они проводят в стране антиукраинскую деятельность.
К теме Решение о санкциях против каналов Медведчука готовили в полной секретности, – Лещенко
Блокировка каналов Медведчука и санкции против Козака: главное
- 2 февраля СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) ввел персональные санкции на 5 лет против представителя "Оппозиционного платформы – За жизнь". Именно ему принадлежат телеканалы 112, Zik и Newsone, которые фактически контролирует кум российского президента Владимира Путина – Виктор Медведчук. Вещание этих медиа уже приостановили.
- В указанных СМИ убеждены, что такое решение незаконно и свидетельствует о цензуре. Также представители вещателей заявили, что будут обжаловать решение СНБО в судах.
- Большинство украинских политиков поддержали решение СНБО и Зеленского. Против только выступили соратники Медведчука и Козака из ОПЗЖ. Кроме того, осудили такой шаг в Союзе журналистов. По словам главы НЗЖУ Сергея Томиленко, санкции ввели "без суда", а значит – "это наступление на свободу слова".
- По данным СМИ, для блокировки шайки Медведчука воспользовались решением Совета от 2018 года.
Поделиться новостью