Пресс-секретарь президента Юлия Медель подтвердила, что введение санкций против соратника Медведчука Тараса Козака действительно произошло согласно постановлению Верховной Рады от 2018 года и предложениям СБУ. В то же время она подчеркнула, блокировка телеканалов из пула Виктора Медведчука не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова в Украине.

Источник: фейсбук Юлии Мендель

По словам пресс-секретаря президента вышеупомянутое решение разработали в законодательном поле Украины. Ведь раньше СНБО уже применяла те или иные ограничительные меры в отношении украинских граждан. Речь идет и о тех, кто сотрудничал с врагом на оккупированных территориях.

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Пресс-секретарь президента отметила, что эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещения по крайней мере двух точек зрения.

Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используют в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому их заблокировали с целью защиты национальной безопасности,

– отметила она.

В то же время представитель Зеленского призвала вещателей в Украине:

соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты;

не сотрудничать с государством-агрессором;

избегать финансирования и навязывания редакционной политики со стороны Кремля.

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