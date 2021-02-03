Санкции против Козака и каналов Медведчука: Мендель объяснила решение СНБО
Пресс-секретарь президента Юлия Медель подтвердила, что введение санкций против соратника Медведчука Тараса Козака действительно произошло согласно постановлению Верховной Рады от 2018 года и предложениям СБУ. В то же время она подчеркнула, блокировка телеканалов из пула Виктора Медведчука не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова в Украине.
Источник: фейсбук Юлии Мендель
По словам пресс-секретаря президента вышеупомянутое решение разработали в законодательном поле Украины. Ведь раньше СНБО уже применяла те или иные ограничительные меры в отношении украинских граждан. Речь идет и о тех, кто сотрудничал с врагом на оккупированных территориях.
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Детали заявления блокировки каналов Медведчука
Пресс-секретарь президента отметила, что эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещения по крайней мере двух точек зрения.
Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используют в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому их заблокировали с целью защиты национальной безопасности,
– отметила она.
В то же время представитель Зеленского призвала вещателей в Украине:
- соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты;
- не сотрудничать с государством-агрессором;
- избегать финансирования и навязывания редакционной политики со стороны Кремля.
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Главное о блокировании каналов Медведчука и санкции против Козака
- 2 февраля СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Санкции также распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112, которые фактически контролирует кум российского президента Владимира Путина – Виктор Медведчук. Вещание этих медиа уже приостановили.
- В указанных СМИ убеждены, что такое решение незаконно и свидетельствует о цензуре. Также представители вещателей заявили, что будут обжаловать решение СНБО в судах.
- Большинство украинских политиков поддержали решение СНБО и Зеленского. Против только выступили соратники Медведчука и Козака из ОПЗЖ. Кроме того, осудили такой шаг в Союзе журналистов. По словам главы НЗЖУ Сергея Томиленко, санкции ввели "без суда", а значит – "это наступление на свободу слова".
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