Сейчас звучит много критики, что у президента вообще не полномочий вводить санкции против гражданина Украины. Объясняем ситуацию. Далее читайте на украинском.

Джерело: Facebook

Санкції проти Козака через тероризм: все в рамках закону?

Зеленський застосував санкції проти Козака законно – через фінансування тероризму. Докази зв'язків з терористами СБУ треба буде викласти у суді.

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Як повідомляють джерела Цензор.Нет у РНБО, санкції проти Тараса Козака – власника телеканалів ZIK, 112, Newsone введені через причетність Козака до фінансування тероризму. Зараз лунає багато критики, ніби у президента взагалі нема повноважень вводити санкції проти громадянина України.

Згідно з даними слідства СБУ, структури Козака пов'язані з торгівлею вугіллям з окупованих територій, а готівкові кошти від цих операцій передавались в Україну для фінансування структур Козака.

І тому закон України про санкції стаття 1 надає державі такі повноваження:

"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність".

Таким чином, згідно з законом санкції на Козака можуть бути застосовані як до суб'єкта терористичної діяльності. Процедура та порядок введення санкцій визначається виключно указом президента, а не законом, тому голова держави має право вводити санкції як тільки вбачає для цього достатньо підстав та доказів.

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Встановлення санкцій указом президента згідно з законом не потребує рішення суду щодо визначення причетності громадянина до тероризму. Але право на захист у Козака залишається. Тепер Козак подасть до суду і Служба безпеки, і докази причетності його до терористичної діяльності треба буде викласти у суді.