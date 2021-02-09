Действующие санкции в отношении представителей пророссийских сил власть должна была ввести еще раньше, не в 2021 году. Такое решение должно было быть еще в 2014.

Такое мнение в блоге "Грани правды" высказал журналист Павел Казарин. Он также считает, что пророссийские партии в Украине потеряли свое право считаться разновидностью нормы еще 7 лет назад – когда Москва ввела свои войска на территорию Крыма, а оккупационные силы устроили вторжение на Донбасс.

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По его словам, с 2014 по 2021 годы пророссийские партии утвердились в своей безнаказанности. Политики поверили, что могут и дальше заниматься тем, что делали до войны – сносом украинской государственности.

Впрочем журналист добавил, что за последние 7 лет они уже агитировали не столько за Москву, сколько против Европы и за уничтожение западных правил игры.

Нынешние санкции в отношении пророссийских сил – лишь запоздалая гигиеническая процедура, которая должна была произойти в 2014, а состоялась в 2021,

– отметил Павел Казарин.

Пророссийские силы торговали ложью и ненавистью, – Казарин

Автор блога "Грани правды" отметил, что в картине мира пророссийских политиков не было оккупации Крыма и Донбасса. Впрочем были заявления о внешнем управлении и беспричинной русофобии.

"Пророссийские торговали неверием и цинизмом, ложью и ненавистью. Топили факты в фейках и пытались переписать реальность", – подчеркнул он.

По мнению журналиста, оккупация украинских территорий выбивала из-под их ног остатки этического фундамента, на котором они пытались устоять. И разговор о российском вторжении обнулял попытки притвориться частью украинского политического пейзажа.

Они попытались сделать вид, что их существование в Украине после начала войны – это норма. Хотя это было лишь досадное недоразумение,

– подчеркнул он.

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