Санкции против каналов Медведчука: Саакян назвал последствия для ОПЗЖ
Совет нацбезопасности ввел 2 февраля санкции против телеканалов, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Политолог Олег Саакян считает, что после этой истории "Оппозиционная платформа – за жизнь" частично потеряет поддержку украинцев.
Источник: 24 канал
Ведь представители ОПЗЖ лишились ключевых медийных рупоров. Поэтому это может "подмыть" им возможности задавать повестку дня.
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ОПЗЖ частично теряет на фланге тех, кто колебался между ними и Зеленским, – Саакян
Политолог также отметил, что в результате введения санкций ОПЗЖ частично теряют категорию тех украинцев, которые еще выбирали между поддержкой президента Украины именно этой партии.
Ведь ключевая претензия этих избирателей касалась нерешительности Зеленского. И для таких граждан он сейчас состоялся как президент, который проявил силу и поставил на место.
Вот на эту часть избирателя, который пошел в ОПЗЖ или в "серую зону", Зеленский сейчас может рассчитывать,
- пояснил Олег Саакян.
По словам политолога, введение санкций против ряда телеканалов – это не единичная история. Вероятнее всего, она будет иметь системный характер. И вспомнил, что ограничения касаются и имущества Медведчука.
"Когда Зеленский встал на эту тропу, он уже не имеет обратного пути. Поэтому нельзя сделать этот шаг, а потом сразу забыть. Ведь это может иметь катастрофические последствия для рейтинга команды президента", – отметил он.
Политолог подытожил, что ОПЗЖ ждут сложные времена. Говорится, в частности, о той части политсилы, которая заигрывает с врагом и действует в его интересах.
Телеканалы ZIK, "112 Украина" и Newsone заблокировали: что известно
- Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Санкций будут действовать в течение 5 лет.
- Козаку принадлежат такие телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они сейчас прекратили вещание. Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами его каналов.
- Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал такое решение. Президент Украины заявил, что наша страна решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
- На закрытие телеканалов уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение не соответствует международным нормам.
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