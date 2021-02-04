Украина продолжает получать поддержку от стран Запада после введения санкций против Тараса Козака и его телеканалов. Их накануне ввели решением СНБО.

Источник: 24 канал

То, что Украина защищает свою свободу и свободу слова от российских пропагандистов – это логично и естественно. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник председателя ОП.

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По его словам, активнее всего Украину поддерживают страны, которые часто сталкивались с проявлениями пропагандистской агрессии России. А именно – США, Великобритания, Канада и страны Балтии.

В европейских организациях также прекрасно знают, кто такой Медведчук, его коллеги, чем именно он занимается и кто является реальным модератором его медийной и политической активности,

– подчеркнул Подоляк.

Цивилизованный мир признает ключевой факт: нельзя отождествлять свободу слова и откровенный произвол пропаганды. Для Украины это очень важно, подчеркнул советник главы ОП.

Почему в Украине много вещателей

Подоляк отметил, что пропаганда не только искажает свободу слова, но и усложняет работу даже абсолютно объективных медиа. Ведь наполняет информационное пространство фейками.

В Украине всегда было и будет гораздо больше разных вещателей, чем даже в более богатых странах. Это свидетельствует о склонности украинцев к реальному идейному плюрализму,

– пояснил он.

А кроме этого – к откровенным политическим дискуссиям, уважению к свободе слова и политическому многообразию в государстве, добавил советник Ермака.

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Подоляк заверил, что государство настаивает только на одном – чтобы вещатели работали прозрачно, не нарушали законодательства и не использовали деньги России.

Обратите внимание! 4 февраля указ Зеленского о санкциях против каналов, подконтрольных Медведчуку, обжаловали в Верховном суде. Об этом – по ссылке.