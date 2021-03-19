Совет нацбезопасности и обороны собрался на заседание 19 марта. СНБО решил ввести санкции против значительного количества правоохранителей, которые изменили присяге, а также экс-чиновников. Среди них – Виктор Янукович, Николай Азаров и Дмитрий Табачник. Также ввели ограничения против 19 компаний по пользованию недрами.

О результатах заседания сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Больше о принятых решениях читайте в материале 24 канала.

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Санкции против Януковича и компании

Относительно введения санкций, то в СНБО поступило сразу 2 представления – от Кабмина и Службы безопасности. Говорилось о применении ограничений к правоохранителям, которые изменили присяге и работают на оккупированных территориях или в России. Также в перечне – бывшие чиновники, которые способствовали оккупации украинских земель и причастны, в частности, к финансированию терроризма.

Кто в перечне:

Николай Азаров

Сергей Абисов

Сергей Аксенов

Александр Бобков

Валерий Грицай

Константин Затулин

Петр Зима

Андрей Иванцов

Олег Кириллов

Вадим Колесниченко

Владимир Константинов

Сергей Курченко

Сергей Кусюк

Павел Лебедев

Леонид Пасечник

Александр Поддубов

Наталья Поклонская

Виктор Пшонка

Дмитрий Саламатин

Игорь Соркин

Дмитрий Табачник

Николай Ткаченко

Николай Федорян

Николай Фиськов

Александр Черпицкий

Ольга Чичелимова

Виктор Янукович.

Важно! Как отметил Данилов, 99% людей из перечня, которые были украинскими гражданами, уже стали гражданами Российской Федерации.

Под санкциями – 19 компаний

Как отметил Алексей Данилов недра принадлежат украинскому народу – это закреплено в Конституции. Однако аудит показал, что преимущественно наши недра принадлежат "народу", который "обитает то ли на Виргинских островах, то ли на других островных государствах".

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СНБО решил провести аудит всех без исключения разрешений, которые выдавали в сфере с 1994 года. Пока в санкционный список попали 19 компаний:

"Гео коннект";

"Глобал Гео Инвест";

"Транс Сет Гео";

"Гео Пост";

"Гео Вертикаль";

"Гео Таргент";

"Надра Прайд";

"Гео Форс Ойл";

"Гео Стенс";

"Надра Вест Групп";

"Бест Оил Компани";

"Надрапростір";

"Инфо Гео Тренд";

"Еджейн Марко";

"Эго Газ Альянс";

"Епівал Энерджи";

"Юнолит Ойл";

"Профи Нафт";

"Бест Гео Тех".

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Смотрите видео с брифинга Алексея Данилова: