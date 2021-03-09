Санкции в отношении Фирташа вполне реальны, – Ступак
На следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны, которое состоится 12 марта могут ввести санкции в отношении олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, Владимир Зеленский пытается всячески показать США, что Украина готова к переговорам и встречам.
Источник:24 канал
Консультант комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак рассказал, что сейчас Фирташ находится под экстрадицией в Вене. Как он отметил, там каждый день могут принять решение о его экстрадировании в США.
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По словам Ступака, санкциями в отношении Фирташа президент сможет доказать, что Украина согласна вести диалог с США. Как он рассказал, это может быть и сигналом для других олигархов.
Сейчас ввели санкции в отношении Игоря Коломойского. Все ждут его ответа, какой будет реакция его юридического аппарата и как он это будет оспаривать. Если Коломойскому удастся отбить эти санкции, то все олигархи выдохнут с облегчением,
– предположил он.
По мнению Ступака, если Коломойский не сможет "договориться", то это будет большим сигналом для олигархов о том, что в Украине произошли изменения.
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По мнению Ступака, также есть большой риск, что решение СНБО впоследствии будут обжаловать в судах. Как он отметил, сейчас есть значительное количество "юридических лазеек", которые могут использовать те, кто попал под санкции.
Однако в таком случае будет очень большой негативный резонанс в обществе.
Почему на заседании СНБО могут ввести санкции в отношении Дмитрия Фирташа: смотрите видео
Что известно о Дмитрии Фирташе
- Дмитрий Фирташ – украинский миллиардер и инвестор. В частности, он владеет компанией Group DF, в которую входит пророссийский телеканал "Интер".
- В США олигарха подозревают в подкупе индийских чиновников для получения выгодной сделки для Boeing – разрешение на разработку титановых месторождений.
- Весной 2014 года Фирташа взяли под стражу в Вене, а затем выпустили под залог в размере 125 миллионов евро. Уже в июне 2019 года австрийский суд разрешил его экстрадицию в США. Однако защита олигарха оспаривает это решение.
- Перед заседанием СНБО, которое состоялось 26 февраля, некоторые СМИ сообщали, что там могут ввести санкции против олигарха.
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