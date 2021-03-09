На следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны, которое состоится 12 марта могут ввести санкции в отношении олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, Владимир Зеленский пытается всячески показать США, что Украина готова к переговорам и встречам.

Консультант комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак рассказал, что сейчас Фирташ находится под экстрадицией в Вене. Как он отметил, там каждый день могут принять решение о его экстрадировании в США.

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По словам Ступака, санкциями в отношении Фирташа президент сможет доказать, что Украина согласна вести диалог с США. Как он рассказал, это может быть и сигналом для других олигархов.

Сейчас ввели санкции в отношении Игоря Коломойского. Все ждут его ответа, какой будет реакция его юридического аппарата и как он это будет оспаривать. Если Коломойскому удастся отбить эти санкции, то все олигархи выдохнут с облегчением,

– предположил он.

По мнению Ступака, если Коломойский не сможет "договориться", то это будет большим сигналом для олигархов о том, что в Украине произошли изменения.

Справка. США 5 марта 2021 года ввели санкции против Игоря Коломойского. Теперь олигарху нельзя въезжать в Штаты. В то же время под санкции попала и семья Коломойского.

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По мнению Ступака, также есть большой риск, что решение СНБО впоследствии будут обжаловать в судах. Как он отметил, сейчас есть значительное количество "юридических лазеек", которые могут использовать те, кто попал под санкции.

Однако в таком случае будет очень большой негативный резонанс в обществе.

Обратите внимание! Очередное заседание СНБО запланировали на пятницу, 12 марта. Список вопросов уже обсудили с президентом Владимиром Зеленским.

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