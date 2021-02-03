Санкции – последовательный шаг в борьбе с российской агрессией, – Баканов
Глава СБУ назвал введение санкций против телеканалов Виктора Медведчука последовательным шагом украинской власти. По словам Ивана Баканова, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ.
Источник: СБУ
Как отметил Баканов, санкции – это последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией.
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Глава СБУ напомнил, что против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле.
Мы системно ей будем противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций – еще один важный и последовательный шаг для этого,
– отметил Баканов.
Он отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.
Как подчеркнул глава СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.
Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины,
– резюмировал Баканов.
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Что следует знать о блокировании каналов Медведчука
- СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет.
- Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.
- По информации СМИ, санкции коснулись даже самолетов, которыми пользуются Козак и Медведчук.
- Как сказал журналист Сергей Лещенко, заседание Совета нацбезопасности специально созвали на вечер 2 февраля, когда в России обострилась ситуация с Навальным.
- Руководство указанных медиа уже заявило, что будет обжаловать это решение во всех возможных инстанциях.
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