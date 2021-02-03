Глава СБУ назвал введение санкций против телеканалов Виктора Медведчука последовательным шагом украинской власти. По словам Ивана Баканова, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ.

Источник: СБУ

Как отметил Баканов, санкции – это последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией.

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Глава СБУ напомнил, что против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле.

Мы системно ей будем противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций – еще один важный и последовательный шаг для этого,

– отметил Баканов.

Он отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Как подчеркнул глава СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины,

– резюмировал Баканов.

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