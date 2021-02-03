Владимир Зеленский наложил санкции на соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалы. Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" назвал ограничения незаконными и примером цензуры в отношении каналов.

Источник: 24 каналТарас Козак и представители его телеканалов уже отреагировали на санкции, наложенные на них.

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Действия Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK, а также санкции, введенные против меня лично, являются незаконными, и это очередной очевидный акт цензуры в отношении каналов,

– заявил Козак.

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