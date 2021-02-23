Санкции обошли яхту Медведчука за 200 миллионов, – СМИ
СНБО 19 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Как сообщают СМИ, ограничения не распространились на роскошную яхту Медведчука – одну из самых дорогих в мире. А все потому, что судно зарегистрировано на офшорную компанию.
Источник:Bihus.info
Об этом говорится в сюжете журналистов Bihus.info.
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Длина яхты – более 92 метров
Как выяснили журналисты, стоимость Royal Romance достигает 200 миллионов в американской валюте. Яхта – пятипалубная и длина ее составляет более 92 метров.
Экипаж яхты – 22 человека
Похвастаться судно может и бассейном – 12 на 4 метра. Отдыхать на яхте могут 14 гостей, которых будут обслуживать сразу 22 члена экипажа.
Смотрите сюжет Bihus.info:
Санкции против Медведчука и Марченко: коротко
- СНБО ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко 19 февраля.
- Дело возбуждено по финансированию терроризма.
- Ограничения наложили на десятки компаний, на имущество и самолеты.
- В ОПЗЖ назвали санкции "уничтожением украинской демократии", а также захотели объявить президенту Владимиру Зеленскому импичмент.
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