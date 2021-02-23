СНБО 19 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Как сообщают СМИ, ограничения не распространились на роскошную яхту Медведчука – одну из самых дорогих в мире. А все потому, что судно зарегистрировано на офшорную компанию.

Об этом говорится в сюжете журналистов Bihus.info.

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Длина яхты – более 92 метров

Как выяснили журналисты, стоимость Royal Romance достигает 200 миллионов в американской валюте. Яхта – пятипалубная и длина ее составляет более 92 метров.

Экипаж яхты – 22 человека

Похвастаться судно может и бассейном – 12 на 4 метра. Отдыхать на яхте могут 14 гостей, которых будут обслуживать сразу 22 члена экипажа.

Интересно! Как сообщали расследователи Bihus.info еще в июне 2020 года, яхта зарегистрирована на оффшорную компанию Fregata Marine Ltd. Она зарегистрирована на Маршаловых островах, а бенефициаром ее была Оксана Марченко.

Смотрите сюжет Bihus.info:

Санкции против Медведчука и Марченко: коротко