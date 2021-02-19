Санкции на Марченко наложили за завод, поставляющий на оккупированные территории нефть, – СМИ
СНБО наложила санкции на 8 человек, среди которых Оксана Марченко и Наталья Лавренюк. Попали они в санкционный список из-за того, что являются владелицами нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.
Источник:ZN.ua
Наталья Лавренюк – это гражданская жена Тараса Козака, против которого санкции ввели на предыдущем заседании СНБО. Они входят в близкое окружение Виктора Медведчука.
Новость дня Против Медведчука и Марченко вводят санкции, – СНБО
Санкции за завод в Ростовской области
По информации источников в СНБО, санкции против Марченко и Лавренюка ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.
Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Информация о том, что этим нефтеперерабатывающим заводом владеет Марченко, имеется и в декларации Виктора Медведчука.
Информация о Новошахтинском заводе в декларации Медведчука / Скриншот
Этот завод, по информации журналистов, обеспечивает нефтепродуктами оккупированные территории.
Еще несколько лет назад журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование "Нефть для кумы Путина", в котором сообщили о фактах причастности Марченко к освоению нефтяных месторождений в России. В частности, компания, принадлежащая жене Медведчука, выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.
Санкции против Медведчука и Марченко: главное
- Приняли решение о наложении санкций на заседании СНБО 19 февраля.
- В санкционный список попали 19 компаний и 8 человек, среди которых граждане России и Украины.
- Действовать санкции будут в течение трех лет.
- Под санкции попали 5 самолетов, которыми из Киева летали в Москву. Среди юридических лиц обложили санкциями компании, обслуживающие эти полеты.
- По решению СНБО Украине вернут часть нефтепровода "Самара – Западное направление". В 2017 году его присвоило окружение Виктора Медведчука.
- Что касается части телеканала 1+1, которой владеет Марченко, то на нее будут накладывать арест. Ее не смогут продать, переписать или выкупить.
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