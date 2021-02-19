СНБО наложила санкции на 8 человек, среди которых Оксана Марченко и Наталья Лавренюк. Попали они в санкционный список из-за того, что являются владелицами нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

Наталья Лавренюк – это гражданская жена Тараса Козака, против которого санкции ввели на предыдущем заседании СНБО. Они входят в близкое окружение Виктора Медведчука.

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Санкции за завод в Ростовской области

По информации источников в СНБО, санкции против Марченко и Лавренюка ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Информация о том, что этим нефтеперерабатывающим заводом владеет Марченко, имеется и в декларации Виктора Медведчука.

Информация о Новошахтинском заводе в декларации Медведчука / Скриншот

Этот завод, по информации журналистов, обеспечивает нефтепродуктами оккупированные территории.

Еще несколько лет назад журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование "Нефть для кумы Путина", в котором сообщили о фактах причастности Марченко к освоению нефтяных месторождений в России. В частности, компания, принадлежащая жене Медведчука, выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

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