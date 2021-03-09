Санкции США против олигарха Игоря Коломойского – это определенное предупреждение перед более мощными мерами. Первый такой шаг – замораживание некоторых его активов.

Об этом в эфире программы "Между прочим" сказал народный депутат из партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Он также добавил, что санкции – это не судебная процедура, а мера пресечения.

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По его словам, к правительству "не всегда с первого раза доходит", ведь сначала были санкции против одиозного нардепа Александра Дубинского. Штаты тогда очень четко признали фактически одного из представителей Коломойского – российским агентом.

Санкции – это сигнал не для господина Коломойского, а скорее – украинской власти. Сейчас Штаты посылают еще один сигнал,

– сказал Юрчишин.

Он пояснил, что это означает, что нельзя объявлять крестовый поход на олигархов и одновременно иметь с ними очень тесные отношения. Поэтому нардеп назвал такие меры Америки "символическим шагом для Офиса Президента".

Несмотря на это, США показывают готовность сотрудничать с Украиной и закрывают глаза на некоторые несоблюдения договоренностей, но не будут молчать о том, что правительство терпит коррупцию.

Санкции против Игоря Коломойского: главное

США применили санкции против Коломойского и его семьи, запретив им въезд в Штаты. Основанием для этого стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.

Коломойского обвиняют в попытках подорвать демократию и причастности к коррупции.

После этого у Владимира Зеленского отметили, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.

Санкции против Коломойского / Инфографика 24 канала