Санду посетила Киев: эксперт объяснил, почему это важно для Украины и Молдовы
Президент Молдовы Майя Санду 12 января осуществила в Украину свой первый зарубежный визит после избрания на должность. Интересы обеих стран во многом совпадают. В частности, Украина и Молдова вместе могут многое сделать для урегулирования конфликта в Приднестровье.
Ведь первый конфликт на территории бывшего СССР начался и был организован Россией именно в этом регионе. Многие из тех технологий, которые Россия использует на Донбассе против Украины, были применены там. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель директора "Центра исследования армии, конверсии и разоружения" по международным вопросам Михаил Самусь.
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Поэтому налаживание стратегических контактов между президентами двух стран очень важно и в этом контексте.
Он также отметил, что важен контекст борьбы с контрабандой. В частности, на Приднестровском участке границы.
Только вместе 2 страны могут эффективно бороться с этим злом, которое мешает экономическому развитию регионов и для Украины, и для Молдовы,
– отметил эксперт.
По его словам, Россия всегда считала Молдову "Калининградом Юго-Восточной Европы", где можно создать анклав, в котором она сможет реализовывать свои деструктивные интересы против НАТО и ЕС.
Он отметил, что именно во время правления бывшего президента Молдовы Игоря Додона России это фактически удавалось. Поэтому победа Майи Санду меняет геополитический расклад и для России.
России очень трудно наращивать силы в Приднестровье, – Самусь
По мнению Михаила Самуся, наращивать силы России в Приднестровье – очень трудно. Если посмотреть на карту, то этот регион зажат между Молдовой и Украиной. Именно тесное сотрудничество и общее понимание относительно того, что делать с Приднестровьем, может создать большие проблемы для России.
Он отметил, что Россия всегда пыталась создать проблемы между Украиной и Молдовой, чтобы реализовать свои интересы.
Чем более эффективным будет наше сотрудничество с Молдовой и Румынией, тем сложнее России будет реализовывать свои интересы в том числе и с точки зрения военного присутствия,
– пояснил эксперт.
Впрочем он обратил внимание на одну проблему. В настоящее время Майя Санду не имеет таких полномочий в Молдове, как Владимир Зеленский в Украине. Ведь система власти там несколько иная, Молдова – парламентская республика. И для Маи Санду сейчас чрезвычайно важно перезагрузить парламент, который до сих пор находится под контролем социалистов.
"То есть, партии Додона. И в этом действительно есть проблема с точки зрения реализации тех планов, которые были озвучены во время встречи президентов Молдовы и Украины", – подытожил Михаил Самусь.
Ситуация в Приднестровье: что известно
- Это оккупированная территория Молдовы, которая якобы хотела отделиться от государства после распада СССР. Поэтому в 90-х годах там возник вооруженный конфликт, в результате которого была создана "Приднестровская Молдавская Республика".
- Сейчас там находятся около 2 тысяч российских миротворцев. Военные якобы охраняют в Приднестровье советские арсеналы оружия. В то же время Москва должна была вывести миротворцев еще до 2004 года.
- После победы на президентских выборах Майя Санду выступила с требованием вывода российских войск с этой территории.
- Зато в Кремле заявили, что не планируют принимать требование Санду. Мол, именно Россия обеспечивала мир в Приднестровье, поэтому заявление новоизбранного президента является якобы безответственным.
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