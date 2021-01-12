Президент Молдовы Майя Санду 12 января осуществила в Украину свой первый зарубежный визит после избрания на должность. Интересы обеих стран во многом совпадают. В частности, Украина и Молдова вместе могут многое сделать для урегулирования конфликта в Приднестровье.

Ведь первый конфликт на территории бывшего СССР начался и был организован Россией именно в этом регионе. Многие из тех технологий, которые Россия использует на Донбассе против Украины, были применены там. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель директора "Центра исследования армии, конверсии и разоружения" по международным вопросам Михаил Самусь.

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Поэтому налаживание стратегических контактов между президентами двух стран очень важно и в этом контексте.

Он также отметил, что важен контекст борьбы с контрабандой. В частности, на Приднестровском участке границы.

Только вместе 2 страны могут эффективно бороться с этим злом, которое мешает экономическому развитию регионов и для Украины, и для Молдовы,

– отметил эксперт.

По его словам, Россия всегда считала Молдову "Калининградом Юго-Восточной Европы", где можно создать анклав, в котором она сможет реализовывать свои деструктивные интересы против НАТО и ЕС.

Он отметил, что именно во время правления бывшего президента Молдовы Игоря Додона России это фактически удавалось. Поэтому победа Майи Санду меняет геополитический расклад и для России.

России очень трудно наращивать силы в Приднестровье, – Самусь

По мнению Михаила Самуся, наращивать силы России в Приднестровье – очень трудно. Если посмотреть на карту, то этот регион зажат между Молдовой и Украиной. Именно тесное сотрудничество и общее понимание относительно того, что делать с Приднестровьем, может создать большие проблемы для России.

Он отметил, что Россия всегда пыталась создать проблемы между Украиной и Молдовой, чтобы реализовать свои интересы.

Чем более эффективным будет наше сотрудничество с Молдовой и Румынией, тем сложнее России будет реализовывать свои интересы в том числе и с точки зрения военного присутствия,

– пояснил эксперт.

Впрочем он обратил внимание на одну проблему. В настоящее время Майя Санду не имеет таких полномочий в Молдове, как Владимир Зеленский в Украине. Ведь система власти там несколько иная, Молдова – парламентская республика. И для Маи Санду сейчас чрезвычайно важно перезагрузить парламент, который до сих пор находится под контролем социалистов.

"То есть, партии Додона. И в этом действительно есть проблема с точки зрения реализации тех планов, которые были озвучены во время встречи президентов Молдовы и Украины", – подытожил Михаил Самусь.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдова Майя Санду встретились в Киеве 12 января. Официальная церемония состоялась на площади перед Мариинским дворцом. Они обсудили ряд важных вопросов. В частности, договорились о создании президентского совета. В его рамках стороны будут формировать стратегию двусторонних отношений.

Ситуация в Приднестровье: что известно