Санду начала свою речь на украинском языке: видео
Майя Санду находится с официальным визитом в Киеве. На церемонии подписания молдавско-украинских договоров она начала свою речь на украинском языке. В частности, глава государства заявила, что рада быть в Киеве.
Президент Молдовы заговорила на украинском
Санду перед началом своей речи на украинском языке поздоровалась с Владимиром Зеленский и всеми украинцами, сообщает 24 канал.
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Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, мне очень приятно находиться сегодня (12 января – 24 канал) в Киеве с первым официальным визитом как президента Молдовы,
– сказала Санду.
Она также поблагодарила главу Украины за приглашение и заявила, что рада возобновить диалог Украины и Молдовы. По словам Санду, с Зеленским они договорились перевести стратегическое партнерство стран на новый уровень.
Кроме того, при встрече с Зеленским президент Молдовы использовала патриотическое приветствие – "Слава Украине".
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О чем говорили Санду и Зеленский
- Во время встречи главы обоих государств решили создать Президентский совет – новый постоянно действующий формат диалога и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества.
- Лидеры стран обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы.
- Зеленский выразил благодарность за поддержку территориальной целостности Украины со стороны Молдовы.
- Больше о договоренностях президентов читайте по ссылке.
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