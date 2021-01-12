Майя Санду находится с официальным визитом в Киеве. На церемонии подписания молдавско-украинских договоров она начала свою речь на украинском языке. В частности, глава государства заявила, что рада быть в Киеве.

Президент Молдовы заговорила на украинском

Санду перед началом своей речи на украинском языке поздоровалась с Владимиром Зеленский и всеми украинцами, сообщает 24 канал.

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Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, мне очень приятно находиться сегодня (12 января – 24 канал) в Киеве с первым официальным визитом как президента Молдовы,

– сказала Санду.

Она также поблагодарила главу Украины за приглашение и заявила, что рада возобновить диалог Украины и Молдовы. По словам Санду, с Зеленским они договорились перевести стратегическое партнерство стран на новый уровень.

Кроме того, при встрече с Зеленским президент Молдовы использовала патриотическое приветствие – "Слава Украине".

Интересно, что во время своей инаугурации 24 декабря Санду уже говорила на украинском языке. В частности, о том, что будет голосом людей и потребует от ответственных государственных учреждений решать проблемы граждан.

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