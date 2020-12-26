В парке Corona Heights в американском городе Сан-Франциско на католическое Рождество появился монолит из имбирных пряников. Такие металлические объекты ранее устанавливали в разных уголках мира.

Кто его установил, пока не известно. Об этом сообщили на сайте BBC.

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Совершенный акт неповиновения

Местные жители в восторге от загадочного объекта. Джош Аккерман, который опубликовал в Twitter фотографии нового монолита, отправившись на пробежку рождественским утром и обнаружил его.

В каком-то смысле я чувствовал, что монолит из пряников полностью показывает вычурность этого города, и я подумал, что он прекрасно демонстрирует причины, по которым я люблю Сан-Франциско,

– поделился Аккерман.



Джош Аккерман обнаружил монолит / Коллаж 24 канала

Многие жители города называют монолит совершенным актом неповиновения Сан-Франциско.

Напомним! Первый металлический столб обнаружили в пустыне в американском штате Юта в ноябре, а через неделю он исчез. Как и его предшественник из Юты, монолит из имбирных пряников трехсторонний.

Реакция власти

Местные власти уже заявили, что объект останется на своем месте, пока печенье не рассыплется. Об этом сказал генеральный менеджер городского департамента отдыха и парков Фил Гинзбург.



Загадочный монолит из пряников / Фото Джоша Аккермана

Неизвестный монолит: что известно