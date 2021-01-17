Укрзализныця намерена возобновить курсирование скоростных поездов категории "Интерсити" по маршруту Киев – Перемышль. Помочь им в этом просят Министерство инфраструктуры Украины.

Что известно о восстановлении железнодорожного сообщения

Нет сомнения, что это направление является востребованным. Об этом заявил глава Укрзализныци Владимир Жмак в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Кстати Снизит ли Укрзализныця цены на билеты: заявление главы УЗ

Мы в очередной раз обратились в Министерство инфраструктуры с просьбой направить запрос их польским коллегам о возобновлении этого сообщения. Это для нас очень важно, это был один из самых прибыльных наших маршрутов,

– сказал Жмак.

Обратите внимание! Согласно данным Укрзализныци, в период локдауна с 8 по 15 января 2021 года поездами дальнего сообщения путешествовало более 400 тысяч пассажиров. Пригородного сообщения – почти 764 тысяч.

Локдаун в январе: что нужно знать

С 8 по 24 января 2021 года Кабмин ужесточил карантинные ограничения из-за сложной ситуации с COVID-19.

Запрет коснулся работы кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос, а также магазинов непродовольственных товаров.

Закрылись школы и детсады.

Общественный транспорт курсирует, в частности, есть и железнодорожное сообщение.

Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала