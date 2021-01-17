Самый прибыльный маршрут: Укрзализныця хочет восстановить скоростное сообщение с Польшей
Укрзализныця намерена возобновить курсирование скоростных поездов категории "Интерсити" по маршруту Киев – Перемышль. Помочь им в этом просят Министерство инфраструктуры Украины.
Что известно о восстановлении железнодорожного сообщения
Нет сомнения, что это направление является востребованным. Об этом заявил глава Укрзализныци Владимир Жмак в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Мы в очередной раз обратились в Министерство инфраструктуры с просьбой направить запрос их польским коллегам о возобновлении этого сообщения. Это для нас очень важно, это был один из самых прибыльных наших маршрутов,
– сказал Жмак.
Локдаун в январе: что нужно знать
- С 8 по 24 января 2021 года Кабмин ужесточил карантинные ограничения из-за сложной ситуации с COVID-19.
- Запрет коснулся работы кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос, а также магазинов непродовольственных товаров.
- Закрылись школы и детсады.
- Общественный транспорт курсирует, в частности, есть и железнодорожное сообщение.
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