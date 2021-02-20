На Майдане Независимости в Киеве 7 лет назад произошло кровавое противостояние между Беркутом и участниками революции Достоинства. Именно поэтому 20 февраля в Украине отмечают День памяти Героев Небесной Сотни.

20 февраля 2014 года снайперы прицельно стреляли в протестующих в течение 3 часов.

К теме Кровавая зима 2014: сын Героя Небесной Сотни вспомнил страшные дни Майдана

Что происходило 20 февраля

Жестокие расстрелы начались еще 18 февраля. Ночь на 20 февраля была относительно спокойно. Противостояние между Беркутом и протестующими возобновилось утром. После 2 часов столкновений силовики начали отступать, а у майдановцев появилась возможность занять позиции, которые они накануне потеряли во время противостояния.



Беркутовцы прицельно стреляли в майдановцев / Фото Getty Images

Практически безоружные активисты поднимались по улице Институтской, когда по ним открыли прицельный огонь. Люди прикрывались от пуль самодельными щитами, а их основным оружием были палки и коктейли Молотова.

Небесная Сотня

В течение нескольких часов в результате обстрелов погибли более 60 человек – больше всего за время революции. Под удар попали и те, кто пытались вынести тела раненых. Еще десятки пострадавших впоследствии скончались в больнице.

Всего в течение 18 – 20 февраля погибли около 100 человек, которых впоследствии и назвали Небесной сотней.

Обратите внимание! Звание Герой Украины, присвоили 105 Героям Небесной Сотни посмертно. Из них 3 иностранцев – белорус Михаил Жизневский, грузин Зураб Хурция и Давид Кипиани.



Снайперы стреляли по тем, кто пытался вынести пострадавших / Фото Getty Images

Конец кровавого противостояния

События того дня стали последним переломным моментом Революции Достоинства. 20 февраля правоохранители Львовщины и СБУ Закарпатской области заявили, что переходят на сторону протестующих.

Кроме того, произошел раскол в "Партии регионов". Первыми о выходе заявили тогдашний руководитель КГГА Владимир Макеенко и председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Татусяк, а впоследствии – еще десятки "регионалов".

Жестокое противостояние на Майдане / Фото Getty Images

Вечером Верховная Рада собралась на экстренное заседание. Парламентарии около 22:00 одобрили постановление "Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины". Да, действия силовиков признали незаконными, а использование спецсредств против майдановцев запретили.

Что происходило на Майдане 20 февраля 2014 года: видео

Справка. Сейчас виновных за обстрелы на Майдане не наказали. 5 подозреваемых экс-работников "Беркута" обменяли в конце декабря 2020 года на украинских пленных в ОРДЛО, поэтому приговора суда так и не было. Двое силовиков – Александр Маринченко и Сергей Тамтура – вернулись в Киев. Суд по делу возобновился.