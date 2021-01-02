Электрический суперкар Porsche Taycan стал участником нового рекорда. На этот раз он попал в книгу рекордов Гиннеса за самый длинный в иcтории дрифт на элекромобиле.

При установке рекорда за рулем машины был Деннис Ретер, инструктор Porsche Experience Center. Об этом сообщается в программе "Авто24" на 24 канале.

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На гоночной трассе Хокенхаймринг, на залитом водой 200-метровом кольце, пилот смог проехать в заносе 210 кругов. То есть за 54 минуты непрерывного дрифта Taycan преодолел 42 километров.



Дрифт Porsche Taycan / Фото ict

Интересно, что для выполнения этого упражнения использовали базовую заднеприводную версию Porsche Taycan, которая продается исключительно на китайском рынке. Ведь полноприводная европейская версия имеет лучшее сцепление и не позволила бы так долго ехать в заносе.

Смотрите видео: новый рекорд дрифта

И хотя это действительно большое достижение, рекорд самого длинного дрифта все же принадлежит бензиновому BMW M5, которому несколько лет назад удалось в постоянном заносе преодолеть до 374 километров.

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Смотрите видео программы "Авто24" на 24 канале: