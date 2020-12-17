Астронавтка, разработчица вакцины и заключенная активистка: самые влиятельные женщины 2020 года
События 2020 года надолго сохранятся в нашей памяти. Уходящий год был одним из самых трудных в истории. Впрочем, были и те, которые пытались повлиять на негативные процессы. 24 канал подготовил список самых влиятельных женщин мира 2020 года.
Женщины в 2020 году работали над разработкой вакцины против опасного коронавируса, были лицом революции, а также посещали самые отдаленные места нашей планеты. Подробнее о самых влиятельных женщинах года читайте в материале 24 канала.
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Сара Гилберт
Британская профессор Сара Гилберт с 2014 года работает над изготовлением вакцин против новых заболеваний. Как только китайские ученые расшифровали геном коронавируса, ученая немедленно возглавили команду ученых Оксфордского университета для поиска лекарств против COVID-19.
Мы делаем это не только для нашей страны. Мы должны изготовить вакцину для всего мира,
– рассказала Гилберт.
Что известно об ученой степени Гилберт
- Сара – мать тройняшек. Чтобы женщина могла и дальше заниматься вирусологией, ее муж уволился с работы, чтобы ухаживать за детьми.
- Когда тройняшки подросли, то решили быть, как мама – биохимиками.
- Во время изготовления вакцины команда ученых под руководством Гилберт провела клинические исследования на 1077 волонтерах. Среди добровольцев были и дети Сары, которые решили поддержать мать.
- По словам ученой, она не переживала за своих детей, поскольку была уверена в препарате.
- Сейчас вакцина эффективна в 70% случаев, однако исследователи прогнозируют, что вскоре показатель достигнет 90%.
Американка Сара Гилберт работает над изготовлением вакцины от COVID-19 / Фото University of Oxford
Озлем Туречи
В 2020 году над спасением мира работала не только Гилберт. Ее немецкой коллеге Озлем Туречи вместе с компаниями BioNTech и Pfizer удалось изготовить вакцину от коронавируса, которая эффективна в 95% случаях. Сейчас ее уже заказывают правительства разных стран мира.
Компании BioNTech, которая специализируется на изготовлении медикаментов для иммунотерапии рака, Озлем основала вместе со своим мужем Угуром Шахином.
Чем еще интересна ТуречиВ Озлем – турецкие корни, когда-то ее родители эмигрировали в Германию. Сначала она хотела стать монахиней, однако впоследствии передумала и выбрала медицину. Теперь Туречи вместе с мужем работает над изготовлением вакцины от рака и коронавируса. Супруга вспоминает, что в день свадьбы они вернулись в лабораторию сразу после церемонии. Озлем и Угур живут скромно – в небольшой квартире сразу возле офиса, автомобиля у них нет, отдают предпочтение велосипедам.
Озлем Туречи вместе со своим мужем Угуром Шахином изготовили лекарство против COVID-19 / Фото The New Your Times
Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель уже 10 лет входит в список самых успешных женщин мира. И не зря, ведь она занимает главную должность в стране на протяжении 15 лет. За это время экономика Германии стала одной из самых стабильных в Европе. За это Меркель часто называют лидером Европейского Союза.
Чего вы могли не знать о Меркель
►Девичья фамилия канцлера Германии – Каснер. Меркель – она взяла от первого мужа Ульриха. Женщина решила не менять фамилию, потому что к тому времени достигла определенных успехов в области науки. Кстати, впервые глава Германии вышла замуж на третьем курсе университета. По ее словам, к браку побудило то, что "вдвоем выгоднее арендовать жилье".
►Перед началом своей политической карьеры Меркель получила научную степень в квантовой химии. Чиновница занималась наукой до 1989 года. Эксперты считают, что секрет большого политического успеха Меркель кроется именно в том, что женщина была ученой.
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►Долгое время Меркель называли любимицей канцлера Германии Гельмута Коля. При его содействии в 1991 году она заняла пост министра по делам женщин и молодежи.
►Впервые политик возглавила немецкое правительство в 2005 году.
►Меркель получила премию Финляндии за достижения в борьбе за гендерное равенство. Впрочем, феминисткой чиновница себя не считает.
Ангела Меркель уже 10 лет подряд входит в список самых влиятельных женщин мира / Фото Getty Images
Светлана Тихановская
В списке женщин, которые больше всего влияли на события 2020 года, есть лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она получила большую поддержку на президентских выборах в Беларуси. Население убеждено, она – настоящая победительница, а результаты голосования сфальсифицированы.
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Кто такая Светлана Тихановская
- Еще в школе политик проявляла способности к обучению – среднюю школу она закончила с золотой медалью.
- Тихановская поступила в Мозырский государственный педагогический университет, чтобы стать учителем английского и немецкого языков.
- У лидера оппозиции есть муж Сергей, которого ранее задерживали во время митингов, а также сын и дочь.
- Еще накануне президентских выборов Тихановская вывезла своих детей в Евросоюз. Все потому, что на родине ей угрожали тюрьмой и лишением родительских прав.
Светлана Тихановская – лидер белорусской оппозиции / Фото Getty Images
Кэти Салливан
Летом 2020 года бывшая астронавтка NASA Кэти Салливан стала первым человеком в мире, посетившим самые отдаленные места нашей планеты. За свою жизнь ученая побывала и в открытом космосе, и на дне океана. В частности, в этом году американка опустилась на дно Марианского желоба на глубину 11 километров.
Я чувствовала себя пришельцем на чужой планете, странствующей по лунному ландшафту. Это было невероятно,
– вспоминает Кэти.
От астронавтки до исследовательницы морских глубин
- В 1984 году Салливан стала первой американкой, которая вышла в открытый космос.
- Всего она провела в космосе 532 часа.
- Впрочем, женщину интересовало не только то, что за облаками. Впоследствии Салливан возглавила Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
- 13 июня 2020 года экс-астронавтка стала 8 человеком и первой женщиной в мире, достигшей самой глубокой точки океана.
- Салливан провела в батискафе под водой 90 минут.
Кэти Салливан пробыла под водой 90 часов / Фото BBC
Джасинда Ардерн
В списке самых влиятельных женщин оказалась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Благодаря ее оперативной реакции на угрозу, государству удалось успешно побороть COVID-19.
Как Джасинде Арден удалось преодолеть пандемию в стране
- Новая Зеландия стала одним из первых государств мира, закрывшим свои границы из-за пандемии.
- В марте, когда в Новой Зеландии было всего 102 случая COVID-19, правительство ввело для населения карантин.
- Кроме того, из-за вспышки коронавируса в Окленде премьер отложила выборы на месяц.
- Всего в Новой Зеландии COVID-19 заразились лишь чуть более 2 тысяч человек.
Добавим, новозеландцы любят своего премьера из-за ее прогрессивных взглядов. В стране даже стал популярным термин "Джасиндомания". Политик отстаивает право на легализацию абортов и марихуаны, а также поддерживает ЛГБТ-сообщество.
Джасинде Ардерн удалось успешно побороть коронавирус в Новой Зеландии / Фото Shutterstock
Сара Аль-Амири
33-летняя Сара Аль-Амири 20 июля стала научной руководительницей первой арабской миссии на Марс. Кроме того, женщина возглавляет министерство передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам Аль-Амири, она начала интересоваться космосом еще в 12 лет: "Тогда я увидела фото Андромеды – ближайшей к Млечному пути".
Что известно о миссии ОАЭ на Марс?Космический зонд ОАЭ назвали "Аль Амал", что в переводе с арабского означает "надежда". Ожидается, что полет займет 7 месяцев – миссия должна прибыть на Марс в феврале 2021 года. В космосе "Надежда" будет наблюдать за атмосферой красной планеты, чтобы создать первую полную картину климата всех частей Марса в течение года.
- Сара Аль-Амири сначала работала компьютерным инженером в Космическом центре. Затем – специалистом в сфере компьютерных технологий.
- Арабка была среди разработчиков первого спутника ОАЭ.
- В 2016 году Аль-Амири возглавила Научный совет ОАЭ, а через год – заняла пост министра по развитию высоких технологий.
Сара Аль-Амири возглавила первую арабскую миссию на Марс / Фото AFP
Анастасия Волкова
Среди самых влиятельных женщин 2020 года есть и украинка Анастасия Волкова. Она основала стартап Flurosat, который помогает фермерам получать информацию о состоянии их урожая. В частности, программа анализирует фото со спутника, дронов, а также применяет искусственный интеллект. Все для того, чтобы посоветовать агрономам, как лучше обращаться с их урожаем.
Мы даем фермерам рекомендации. Говорим, например, что вот в этой части поля растения обезвожены. А на другой – истощены и нуждаются в удобрениях,
– объяснила Анастасия.
Как украинка вошла в рейтинг самых влиятельных женщин
- Высшее образование Волкова получила в Национальном авиационном университете в Киеве.
- Девушка продолжила обучение в Польше. Степень магистра получила в Варшавском технологическом университете.
- В 2015 году Анастасия переехала в Австралию, чтобы заниматься научной деятельностью.
- Через 3 года она защитила докторскую диссертацию в Сиднейском университете.
В список самых влиятельных женщин 2020 года вошла украинка Анастасия Волкова / Фото Flurosat
Камала Харрис
Камала Харрис привыкла по жизни быть первой во всем. Когда-то она стала первой в истории Калифорнии женщиной, занявшей пост генерального прокурора, затем – первым сенатором с индийскими корнями. В 2020 году Харрис – первая темнокожая американка азиатского происхождения, ставшая вице-президентом США.
Важно Камала Харрис и ее историческое значение: биография вице-президента США
Быть первой во всем: секрет успеха Камалы Харрис
Моя мама смотрела на меня и говорила: "Камала, ты можешь быть первой, кто сделает много вещей, но убедись, что ты не последняя". Вот почему стоит преодолевать барьеры,
– вспоминает женщина.
- В начале своей карьеры Харрис занималась судебным преследованием по делам о сексуальном насилии над детьми.
- В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско.
- На протяжении 2011 – 2017 годов Харрис занимала должность генпрокурора Калифорнии.
- В январе 2020 года женщина заявила о своей кандидатуре на выборах президента США. Однако через два месяца отказалась от выдвижения и поддержала представителя демократической партии Джо Байдена.
- Харрис согласилась стать вице-президентом США в случае победы демократа.
Камала Харрис стала вице-президентом США / Фото Getty Images
Агнес Чоу
Среди самых влиятельных женщин 2020 года есть гонконгская активистка Агнес Чоу. 24-летнюю девушку уже называют "богиней демократии" и Мулан (героиня китайской поэмы, которая боролась за спасение своей семьи и государства – 24 канал). Из-за того, что активистка выступала на акциях протеста против китайской экспансии, ее приговорили к 10 месяцам заключения.
Чоу стала лицом революции в подростковом возрасте
- В старших классах Агнес протестовала из-за запланированных правительством изменений в учебной программе, которые назвали "националистическим промыванием мозгов". Кстати, власть все-таки пристала на требования протестующих.
- Известность Чоу получила после активного участия в "Революции зонтиков" 2014 года. Тогда Китай хотел получить право на одобрение кандидатов на гонконгских выборах. Из-за масштабных протестов Пекин отказался от идеи вмешательства в голосование.
- В 2016 году Агнес вместе с другими активистами создала демократическое движение Demosisto. Однако после того, как начал действовать закон о безопасности, оппозиционеры распустили движение.
- В 2020 году девушку заключили в тюрьму из-за организации несанкционированных протестов в 2019 году и якобы из-за сговора с иностранными силами.
Сначала во время протестов мужчины говорили женщинам держаться позади. А посмотрите, что произошло потом – женщины стали играть ключевую роль и продемонстрировали большую храбрость,
– подчеркнула Чоу.
Заметим, девушку задерживали уже не раз. Ранее она выходила из-под стражи после внесения денежного залога.
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