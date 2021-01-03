Для всего мира 2020 год выдался настолько сложным, что большинство людей ждали его завершения больше, чем Нового года. Зато 2021-й уже подарил нам тонны оливье. Тем временем Офис Президента вместе с прокуратурой провели удачную спецоперацию по спасению рядового Татарова. А нардеп Илья Кива хочет найти себе нациста.

Неделя, которая стала завершением 2020 года и началом 2021-го, была богатой курьезными ситуациями, которые непременно нашли свое отражение в мемах. Для вас их собрал 24 канал.

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2020 год никогда не закончится

Прошлый год был настолько сложным, что многим казалось, что тот уже никогда не закончится. Это было бы даже логичным продолжением того, что происходило в течение 366 дней 2020 года.

И теперь все мы сможем рассказывать своим детям и внукам о том, что мы выжили!

Но то, что 2020 год наконец закончился, еще ничего не значит. Никто же не обещал вам, что следующий год будет лучше.

Новогодние проблемы

Традиционно новогодние праздники полны целым рядом разнообразных проблем. Самые серьезные из них – праздничные салаты, которые обязательно нужно доесть.

Но бывает и хуже. Например, то, что праздники не вечные (хотя и очень длинные), и когда-то все же придется возвращаться к привычному ритму жизни. Да вот как это сделать?

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Олега Татарова спасли!

К счастью, есть не только плохие новости. Офис Президента и Офис генпрокурора организовали масштабную спецоперацию и спасли заместителя Андрея Ермака Олега Татарова от правосудия.

Кто-то может подумать, что бывший "мент" из системы Виктора Януковича просто может быть полезным для власти, но наши источники сообщают, что арест Татарова был бы нарушением предвыборного обещания о том, что коррупционеров будут сажать только весной.

Илья Кива ловит нацистов

Ну и конечно, куда же без "гения мысли". Илья Кива надел шапку-ушанку и попросил какого-то нациста, чтобы тот его арестовал. Казалось бы, ролевые игры депутата ОПЗЖ даже не нуждаются в дополнительных мемах, но все же.

К слову, по нашей эксклюзивной информации, Илья Кива и сам не против половить нацистов. Момент того, как депутат поймал одного из них прямо в Верховной Раде, попал на видео.

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На этом пока все. Хорошей вам праздничной недели, и пусть 2021 год подарит вам только счастливые эмоции. А мы непременно отразим это все в мемах. Ну а напоследок ловите традиционную порцию котиков – на этот раз праздничных.