О главных событиях 2020 года и скандалах в политике – в программе "6/9" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой говорил политолог Тарас Семенюк.

Также Семенюк рассказал о том, в чем Украина изменилась. Подробнее – читайте на 24 канале.

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Катастрофа МАУ в Иране

Вопрос не в слабости государства, а в сложности этого расследования. Иран с самого начала начал защищаться. Склоняемся к версии, что ракеты были выпущены не просто так, было 2 ракеты:

1 попала в самолет;

2 добила его.

Если есть 2 ракеты в мирное время там, где не летают военные самолеты, а только пассажирские – это никак не может быть случайностью. Это был план. Проблема в том, что мы не знаем чей он мог быть. Это не вопрос слабости государства, это геополитическая проблема.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Увольнение Богдана из офиса Президента

У Андрея Богдана есть определенная обида на Зеленского, Это видно, как бы он этого не скрывал, но это между текстом прослеживается.

Он ушел (из офиса Президента – 24 канал) без скандала, потому что достойные люди не скандалят – они видят перспективу в чем-то другом.

Зеленский эмоциональный – это характерно для артистов. Это люди, которые живут аплодисментами. Когда есть аплодисменты – это хорошо. Когда есть критика – это опасно.

Подробнее об увольнении Андрея Богдана из ОП – читайте здесь.

COVID-19 и локдаун весной

Локдаун был оправдан, ведь мы закрыли страну и остановили поток вируса, хотя в сегодняшних условиях удержать распространение нереально, даже при закрытых границах.

Первый локдаун абсолютно оправдан, а после него мы увидели хаос. Границы открылись, начало стремительно расти количество больных.

Если оценивать по 10-балльной шкале то, как государство заботилось о здоровье граждан – 5 можно поставить.

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Изнасилование в Кагарлыке

Во времена Виктора Януковича было похожее изнасилование во Врадиевке. Эти 2 события разнятся в том, что теперь система не защищает своих. То, что мы услышали о Кагарлыке – никто не защищал и не выгораживал их (полицейских – 24 канал). Мы не видели протестов под МВД, чтобы дело расследовали.

Более того, мы видим, когда происходят протесты в Киеве – полицейские очень редко применяют силу. Когда это происходит, тогда каждый из них должен объяснить, почему это сделал. Я вижу, что позитив есть.

Об этом говорит сам Аваков, что реформирована была только патрульная полиция. Есть еще много слоев, которые нужно реформировать. На это нужно:

время

деньги

политическая воля.

О скандальном изнасиловании в Кагарлыке читайте по ссылке.

Террорист в Луцке

Для Украины это нестандартный случай, поэтому там собрались представители правоохранительных органов – Аваков, глава СБУ.

Это первый случай, который я помню, чтобы появился террорист в автобусе. Там, где работают правоохранители – там есть четкие правила. Комментировать это не было смысла, это пустой разговор.

Должен ли Зеленский реагировать на требования террориста

Президент так решил, значит он считал, что так нужно, ведь стояло под вопросом жизнь людей.

Захват террористов в Луцке: смотрите видео

Хасиды в Умани

Хасиды прорывались через белорусскую границу – там их тоже не пустили в Украину. То есть здесь я наоборот вижу, что власть сработала, дала понять. Я знаю, какие переговоры тогда вели с израильской стороной, с представителями хасидов.

Хочу отметить, что хасиды являются довольно влиятельными людьми в финансовой сфере. Там была очень четкая позиция не впускать, потому что это могло быть опасно не только для них самих, но и для украинцев, проживающих в Умани и окрестностях.

Смотрите 1 часть итогов 2020 года с Тарасом Семенюком: видео

Катастрофа АН-26 под Харьковом

В этом деле была системная халатность – невнимательность к работе, которую делали, правилам безопасности, которые имеют значение, когда речь идет о курсантах. Здесь нет каких-то объяснений. Конечно, виновные должны понести наказание.



Авиакатастрофа АН-26 под Харьковом / инфографика 24 канала

"Дело Василия Стуса" и Медведчук

Реакция Медведчука на обвинения по делу является абсолютно прогнозируемой. Он понял, что это ему не подходит и пошел в суд. Однако то, что здесь связана и политика, и идеология одновременно на стороне Медведчука.

Каждый гражданин имеет право идти в суд. Впрочем, к таким событиям иногда привязывают политику, где абсолютно ее не должно быть. Кипиани написал фантастическую книгу и таких книг должно быть гораздо больше.

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Конституционный кризис в Украине

В Украине проблема не с судами. У нас конституционного кризиса нет и это не проблема Конституционного Суда, а тех депутатов, которые готовили соответствующие законопроекты.

То есть, если заблаговременно готовят ключевые законопроекты, в которых есть конфликт с Конституцией, то очевидно, что будут депутаты, которые подадут соответствующее решение и КСУ будет его рассматривать. Все из-за того, что Украина создала такую институцию и наделила ее полномочиями.



Главное о скандальном решении КСУ / инфографика 24 канала

Об оправдании Маркива

Настоящий командир своих бойцов на поле боя не оставляет, как и ответственный политик, никогда гражданина не оставит, когда нарушают его права. Очень важная вещь, там не только было личное дело относительно Маркива, это еще было дело против Украины.

То есть это уже была абсолютно российская пропаганда и работа россиян: Украина, которая якобы нарушает права из-за того, что начала войну с так называемыми "ополченцами".

Там было 2 дела, Аваков взялся за это не только из-за Маркива, потому что он был нацгвардейцем в его подчинении, но потому, что стоял вопрос Украины. Это сигнал не только внутри страны, но и для наших европейских партнеров, что Украина как государство будет бороться за каждого своего гражданина.

Об оправдании нацгвардейца Виталия Маркива – читайте здесь.

О деле Татарова

Я тоже пытался разобраться в этой ситуации, общался с юристами – они мне объяснили, что сейчас есть очень слабая доказательная база в отношении Татарова. Сейчас это больше похоже на публичную историю, чем настоящий коррупционный кейс.

Он в этом деле был лишь юристом, за ним стояли высшие чиновники, которых пока не трогают. Здесь действительно сложно разобраться, потому что мы живем в информационном пространстве, где между собой воюют информационные нарративы.

НАБУ и антикоррупционные органы имеют свою информационную повестку дня, а ОП и Офис генпрокурора – свою.

Смотрите 2 часть итогов 2020 года с Тарасом Семенюком: видео