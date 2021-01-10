Полиция Харькова назвала самые популярные нарушения локдауна в городе: перечень
В Харькове обнаружили 38 нарушений жесткого карантина, действующего в Украине с 8 января. Лишь 8 из них касаются неправомерной работы некоторых магазинов.
Остальные 30 нарушений касаются пребывания людей в общественных местах без маски. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
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Какие нарушения обнаружили полицейские:
- Магазин непродовольственных товаров на проспекте Петра Григоренко и цветочная лавка на улице Плехановской работали вопреки ограничениям.
- Магазин одежды на проспекте Московском в Немышлянском районе города также работал несмотря на действующие запреты.
- Пребывание людей без маски в общественном месте.
В целом относительно нарушителей полицейские составили 38 админпротоколов по статье 44-3 "Нарушение правил относительно карантина людей".
Всего полицейские проверили 490 объектов на территории Харькова и области, из них: 207 ресторанов и кафе, 47 рынков, 144 магазина, 35 перевозчиков, 7 общежитий, 35 мест отдыха и 15 других объектов.
Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
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