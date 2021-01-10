В Харькове обнаружили 38 нарушений жесткого карантина, действующего в Украине с 8 января. Лишь 8 из них касаются неправомерной работы некоторых магазинов.

Остальные 30 нарушений касаются пребывания людей в общественных местах без маски. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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Какие нарушения обнаружили полицейские:

Магазин непродовольственных товаров на проспекте Петра Григоренко и цветочная лавка на улице Плехановской работали вопреки ограничениям.

Магазин одежды на проспекте Московском в Немышлянском районе города также работал несмотря на действующие запреты.

Пребывание людей без маски в общественном месте.

В целом относительно нарушителей полицейские составили 38 админпротоколов по статье 44-3 "Нарушение правил относительно карантина людей".

Всего полицейские проверили 490 объектов на территории Харькова и области, из них: 207 ресторанов и кафе, 47 рынков, 144 магазина, 35 перевозчиков, 7 общежитий, 35 мест отдыха и 15 других объектов.

Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! В Украине с 8 по 24 января действует локдаун из-за распространения COVID-19. Подробнее о запретах, их нарушениях и мнениях экспертов относительно жесткого карантина – по ссылке.