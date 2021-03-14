Самые известные в мире Организации оборонных разработок – Техника войны 22:20 - Читати новину українською Ведущие армии мира продолжают отмечаться своими агентствами перспективных разработок в сфере обороны. В частности, агентство оборонных исследований DARPA одновременно занимается сотнями проектов и является самым известным в мире. Источник: "Техника войны" на 24 канале Какими еще оружейным новостями запомнился уходящая неделя – узнайте в программе. К теме Воздушные силы Украины хотят получить американские истребители F-15 Строительство беспилотников и прибытие кораблей НАТО в Одессу Контрадмирал Алексей Неижпапа проинспектировал ход строительства беспилотников в Турции. Речь идет о морской версии комплексов Bayraktar TB2 для Украины, которые собирают на предприятии Baykar Makina.

В Одессу прибыли корабли второй постоянной противоминной группы НАТО, они пришвартовались у одного из причалов Одесского морского вокзала. Вторая противоминная группа прибыла для участия в совместных учениях с военно-морскими силами Украины.

Украина берет во Франции кредит в 116,5 миллионов евро на оплату 20 невооруженных патрульных катеров FPB-98 для Госпогранслужбы. Украинская сторона уже оплатила французскому поставщику катеров – компании OCEA, аванс на сумму 689 миллионов гривен. Актуально Кабмин утвердил 116 миллионов евро кредита от Франции, чтобы закупить патрульные катера В Саудовскую Аравию за 2020 год было экспортировано более трети ракетно-космической техники Украины, об этом во время отчета отметил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай. Крупнейшими покупателями техники стали США и Саудовская Аравия.

Государственное предприятие "Завод 410 ЦА" выиграло судебный иск на 13 миллионов гривен у частной компании ООО "Авіабудпрогрес" о бракованных комплектующих и агрегатов. Решение в пользу государственного предприятия приняли 25 февраля.

Кременчугский завод "АвтоКРАЗ" задолжал своим работникам 66,8 миллиона гривен. Кроме этого, предприятие проходит процедуру банкротства, но заявляет, что остается экономически активным и может производить продукцию.

Укроборонпром разработал реестр для учета всей документации вооружения и военной техники. Новый реестр призван предотвратить кражи объектов интеллектуальной собственности и защитить их от незаконного копирования. Новейший дрон-камикадзе в Армении и испытания анаэробного двигателя для субмарин Оборонный бюджет Поднебесной в 2021 году уже превышает 208 миллиардов долларов. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 6,8%.

В Турции представили бронемашину COBRA-II. Новый броневик с колесной формулой 4х4 имеет модульную конструкцию и относится к типу MRAP, то есть обеспечивает высокий противоминная и баллистическая защита.

Китай продемонстрировал новую модель тяжелой БМП, которая разрабатывается – это уже вторая презентация бронемашины, первая же состоялась в 2019 году. Тогда Китайцы представили БМП с обозначением VN50, которую планировалась создать на базе шасси танка VT-4. Читайте также Азербайджан и Армения одновременно проведут параллельные военные учения Компания Rheinmetall Defence публично представила новое зенитно-боевое отделение Skyranger 30. Новый комплекс вооружен 30-миллиметровой автоматической револьверной пушкой KSE с возможностью делать до тысячи выстрелов в минуту.

Организация оборонных исследований и разработок Индии DRDO провела испытания анаэробного двигателя для субмарин. Тип двигателя позволит субмаринам типа Kalvari значительно дольше находиться под водой.

В Армении представили дрон-камикадзе, работающий на основе искусственного интеллекта. На вооружении армянской армии уже есть беспилотники такого типа, часть из которых участвовала в конфликте в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Компания Boeing на заводе в Сент-Луисе передала американским военно-воздушным силам первый борт модификации F-15EX. Руководитель программы, полковник Шон Дори заявил, что в дальнейшем 144 таких образца станут ключевыми элементами истребительной авиации и дополнят парк 5 поколения. Читайте 24 канал в Google News

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