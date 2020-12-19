В 2020 году в Украине было достаточно скандалов. Особенно, если речь идет о причастности политиков или других госслужащих. Часто эти события приобретали значительный общественный резонанс, поэтому украинцы еще долго будут их помнить. Однако мы решили собрать самые громкие из них.

В некоторых скандалах отличились и правоохранители. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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Новые Санжары

20 февраля Украина говорила о событиях в Новых Санжарах на Полтавщине. Дело в том, что из-за большой вспышки COVID-19 в китайском Ухане украинская власть приняла решение эвакуировать украинцев, которые там остались. Когда стало известно, что эвакуированных разместят на обсервацию в медицинский центр "Новые Санжары" – начались протесты местных жителей.

► Почему возникли протесты

Жители Новых Санжар возмутились из-за этого решения власти. Они заверили, что их населенный пункт может превратиться в еще один Ухань, а потому и не хотели, чтобы людей привозили к ним.

Протесты начались еще 19 февраля – за день до события. Люди перекрывали дороги, жгли шины. На место прибыли правоохранителей, которые имели поручение контролировать ситуацию, однако между ними и протестующими произошли столкновения.

Столкновения в Новых Санжарах с правоохранителями: смотрите видео

► Камни в окна автобусов и крики

Примерно в 20:00 20 февраля в Новые Санжары все же прибыло 7 автобусов с эвакуированными украинцами. Это спровоцировало еще большую волну недовольства у протестующих. Люди бросали камни в окна автобусов, жгли шины и кричали, чтобы те возвращались обратно.



Протестующие бросали камни в автобусы / Фото "Радио Свободы"

Разбитые окна в автобусе / Фото "Радио Свободы"

Стоит отметить, что на такие действия своих сограждан эвакуированные отвечали, изображая сердца в воздухе.

Впоследствии автобусы все же въехали на территорию санатория. Еще 2 недели здание тщательно охраняли правоохранители.

► Реакция общества и власти на ситуацию

Стоит отметить, что не все жители поселка поддержали протест. Некоторые назвали действия своих односельчан " дикостью ".

". Политолог Борис Тизенгаузен назвал причиной ситуации в Новых Санжарах "провалом власти в коммуникации". Он отметил, что людей надо было заранее предупредить и объяснить им ситуацию.

Он отметил, что людей надо было заранее предупредить и объяснить им ситуацию. В Минздраве заверили, что удивлены такой реакцией населения Новых Санжар и заверили, что такого не было ни в одной стране мира.

Насилие в Новых Санжарах осудили даже в ООН. Там призвали правительство гарантировать безопасность эвакуированным.

Там призвали правительство гарантировать безопасность эвакуированным. Владимир Зеленский уверял, что за беспорядками в поселке стояли политики. Такую же версию поддерживал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Пленки Ермака"

29 марта нардеп Гео Лерос опубликовал скандальное видео, в котором фигурирует брат главы Офиса Президента Денис Ермак. Он якобы обсуждал назначения определенных лиц на государственные должности за взятки. Такая информация набрала немалый резонанс в политической жизни и всем обществе.

Денис Ермак якобы продает госдолжности: смотрите видео

► Действия правоохранительных органов

Лерос написал заявление в САП, там сразу начали уголовное производство. Впоследствии стало известно, что такие действия Лероса дали обратный эффект, ведь против него открыли производство сразу в нескольких других правоохранительных органах:

Государственное бюро расследований

Служба безопасности Украины;

Национальная полиция;

Офис генпрокурора.

Известно, что заявление на Лероса в ГБР написал Андрей Ермак, он обвинил его в мошенничестве.

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2 производства относительно "пленок Ермака" открыло также НАБУ. В одном из них фигурирует Андрей Ермак, а в другом – его брат Денис.

Владимир Зеленский отреагировал на "пленки Ермака" и назвал это чушью и "пустым делом". Сам Андрей Ермак также отметил, что информация является неправдивой и он "стал щитом, в которого все полетело".

► Кто записывал разговоры

Как оказалось впоследствии, разговор якобы записывал Дмитрий Штанько. Его задержали 14 июля по подозрению в мошенничестве. Он якобы получил 100 тысяч долларов за то, что должен был "решить" вопрос о возвращении изъятого правоохранителями имущества.

Сам Штанько заверил, что с головой ОП не знаком. Он хорошо знает его брата Дениса. Именно для него Штанько якобы искал кандидатов на различные государственные должности.

Изнасилование в Кагарлыке

В ночь на 24 мая в Кагарлицком отделении полиции правоохранители изнасиловали 26-летнюю Нелю Погребицкую.

► Как все происходило

Женщину вызвали в отделение в качестве свидетеля по делу о краже имущества – неизвестные ограбили местный магазин. Однако 2 правоохранителя, которые должны были допросить женщину, применили к ней пытки и изнасиловали.

На Погребицкую надели противогаз и наручники. Полицейские стреляли из табельного оружия над головой своей жертвы, чтобы запугать ее. После этого женщину несколько раз изнасиловали.



Жертва изнасилования Неля Погребицкая / Фото Украинская правда По словам Нели Погребицкой, ее таскали за волосы и пугали пистолетом и зажигалкой. Также хотели над ней поиздеваться электрошокером. В это время в отделении находился еще один свидетель. Чтобы тот молчал, правоохранители били и его. Они также угрожали его изнасиловать. Мужчину ставили на колени, били по голове дубинками. Кроме этого, применяли и такие же издевательства, как в отношении Погребицкой – натягивали противогаз и стреляли над головой. Вследствие пыток у мужчины диагностировали переломы ребер и носа. ► Кого подозревают в пытках После того, как Неля Погребицкая сообщила об издевательствах в полицию, задержали сразу 2 служащих и уволили их: 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива;

29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму. Погребицкая в интервью "Украинской правде" рассказала, что первым издеваться начал Николай Кузив. Через несколько часов он передал жертву своему напарнику – Сергею Сулиме. Именно он, по словам Нели Погребицкой, и насиловал ее. При этом женщина просила его отпустить, потому что дома ждал ребенок.

Подозреваемые Сергей Сулима и Николай Кузив / Фото Коллаж 24 канала Стоит добавить, что в отделении в момент совершения преступления находились и другие полицейские. Они не отреагировали на крики жертв и просьбы их спасти. Следователи выяснили, что такие преступления, к сожалению, кагарлицкие полицейские совершали неоднократно. Для того, чтобы получить свидетельство в определенных делах, правоохранители применяли электрический ток и пытали людей. Часто это происходило даже в лесу. Также служащие перевозили людей в багажнике автомобиля. Добавим, что подозреваемые до сих пор не признали своей вины. Следователи выяснили, что экс-руководитель Кагарлицкого отделения полиции знал о недопустимых действиях в отделении. Несмотря на это, он ничего не сделал, чтобы это остановить. Банда полицейских в Павлограде 5 июня снова вспыхнул скандал, связанный с правоохранителями. Как оказалось, в Павлоградском отделе полиции, что на Днепропетровщине, действовала преступная группа из 7 полицейских. ► Что они делали 2 года подряд правоохранители заставляли местных совершать преступления. В частности, речь шла о таких преступных действиях: кражи;

сбыт наркотиков

продажа оружия и прочее. К банде причастен также начальник и заместитель начальника отдела. К теме Суд взял под стражу семерых участников банды полицейских из Павлограда ► Какова цель банды Полицейские заставляли местных совершать такие преступления якобы ради хороших показателей их работы. После этого они привлекали людей к уголовной ответственности. Всех причастных к банде задержали, ведется расследование. Глава МВД Арсен Аваков заверил, что участок расформируют, а все пройдут переаттестацию.

Участников банды задержали / Фото ГБР Медведчук против Стуса 19 октября Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса". Иск о запрете распространения книги подал бывший адвокат Василия Стуса Виктор Медведчук. Суд над книгой вызвал очень много разговоров и возмущение в обществе. И хотя Дарницкий суд удовлетворил иск – для Медведчука это имело обратный эффект. Дело в том, что пока решение не вступило в силу, украинцы начали массово покупать книги. Однако об этом чуть позже.



Книга Вахтанга Кипиани / Фото Екатерины Аврамчук

► Коротко о книге

Книга "Дело Василия Стуса" вышла еще в мае 2019 года. Впервые ее представили 26 мая.

Впервые ее представили 26 мая. Автором является журналист Вахтанг Кипиани, он собрал в ней документы из бывшего архива КГБ.

В книге речь идет не о биографии украинского диссидента – в ней рассказывается именно о процессе суда над ним.

Книга получила уже несколько наград. Также в ноябре 2020 года ее внесли в список номинантов на получение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года.

Около 20 тысяч экземпляров продали по состоянию на октябрь 2020 года.

► Почему Медведчук возмутился

Адвокатом Стуса был Виктор Медведчук. В книге Кипиани высказал позицию, что кум Путина якобы поддержал все обвинения в отношении Стуса и согласился, что украинский поэт совершил все "преступления".

Сам Медведчук с этим не согласен, а потому и подал иск. Он просил суд признать ложными 9 отрывков книги.



За какие фразы судился Медведчук / Инфографика 24 канала

О том, что Медведчук подавать иск, стало известно еще летом 2019 года – через несколько месяцев после выхода книги в свет. Кипиани назвал иск политика "давлением на свободу слова".

► Кто поддерживал Кипиани

Многие известные украинские деятели выразили поддержку автору книги о Стусе. В частности, речь идет о следующих лицах:

писатель Сергей Жадан;

певица Александра Кольцова;

журналистка Зоя Казанжи;

писательница и редактор Анастасия Левкова;

писатель Макс Кидрук;

музыкант Александр "Фоззи" Сидоренко и многие другие.

Все они требовали справедливого решения суда.

► Скандальное решение суда

19 октября 2020 года фемиды заявили, что некоторые фразы в книге "нарушают честь и достоинство истца".

Суд признал недостоверными 3 фрагмента книги из 9, которые просил Медведчук. Также еще в 3 запретил использовать фамилию Медведчук.

Автор книги Кипиани сразу после решения заявил, что никаких отрывков удалять не будут.

В этом деле отличилась судья Дарницкого районного суда Марина Заставенко. Именно она частично удовлетворила иск Медведчука к историку Вахтангу Кипиани.



Марина Заставенко / Фото rubryka.com

Автор книги замечал, что при вынесении приговора у судьи Заставенко дрожал голос.

Стыдно было, наверное,

– предположил Кипиани.

Интересно, что Заставенко проживала на Донбассе до его оккупации, позже ее перевели работать в столицу. Такой факт в истории ее жизни связывают именно с тем, что теперь судья одобряет нужные разным лицам решения.

► Реакция общества и еще несколько тысяч экземпляров

Сразу после того, как СМИ сообщили о решении Дарницкого суда, украинцы начали живо обсуждать событие и возмущаться. Люди массово отправились в книжные магазины, чтобы приобрести последние экземпляры издания. Впоследствии стало известно, что весь тираж распродали.

За час книгу "Дело Василия Стуса" раскупили. Все склады пусты – привет куму Путина,

– сказал тогда Кипиани.

В этот же день, 19 октября, издательство Vivat объявило, что напечатает еще один тираж "Дела Василия Стуса".



Виктор Медведчук и Вахтанг Кипиани / Фото коллаж 24 канала

Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук отмечала, что решили печатать новый тираж, ведь это законно. Решение суда еще не вступило в силу, ведь Кипиани подал апелляцию.

Сначала говорили, что дополнительный тираж будет 3 500 экземпляров. Через несколько часов, когда на все количество книг сделали предзаказ, издательство решило допечатать еще 15 тысяч книг. Новый тираж отличался от старого только 1 нюансом – в нем допечатали скандальное решение Дарницкого райсуда, чтобы каждый читатель мог с ним ознакомиться.

Обратите внимание! Цена книги не пошатнулась – так и осталась 260 гривен. В издательстве пояснили, что не хотели спекулировать на теме.

Также Vivat выпустит аудиоверсию книги "Дело Василия Стуса". Известно, что озвучит ее украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

Решение Конституционного Суда

27 октября в грандиозный скандал попал Конституционный Суд Украины. Там признали неконституционным наказание за ложь в декларациях и таким образом отменили всякую ответственность за недостоверное декларирование. Более того, работу НАПК заблокировали.

Стоит отметить, что иск в КСУ подали народные депутаты от ОПЗЖ, а также группа "За майбутнє". Именно ее связывают с олигархом Игорем Коломойским.



КСУ отменил э-декларирование / Инфографика 24 канала

► Реакция властей

В Офисе Президента отреагировали на скандальное решение. Там отметили, что во всем виноваты "бизнесмены от политики". Они якобы не могут стерпеть, что их имущество и доходы должны контролировать.

Они якобы не могут стерпеть, что их имущество и доходы должны контролировать. Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал решение "плевком в лицо Евросоюза" . Дело в том, что оно может существенно ухудшить отношения с ЕС и МВФ, которые требуют антикоррупционную реформу в Украине.

. Дело в том, что оно может существенно ухудшить отношения с ЕС и МВФ, которые требуют антикоррупционную реформу в Украине. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин уверен, что такое решение – это "лишь часть системной атаки ОПЗЖ".

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что отмену э-декларирования можно отнести к случаям системного разрушения коррупцией властных структур. Добавил, что это угроза национальной безопасности.

► Как пытались решить проблему

29 октября Зеленский созвал заседание СНБО. На нем удалось восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Уже 30 октября Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который якобы должен разрешить кризис с КСУ. Он предлагал лишить судей КСУ полномочий и это, по его предположениям, могло бы помочь восстановить закон о э-декларировании.

Отметим, что западные институты этот документ раскритиковали. В Совете Европы заверили, что лишение судей полномочий будет "крикущим нарушением".

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В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предложил восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

► Обращение к Венецианской комиссии

2 декабря Владимир Зеленский попросил комитет пока не рассматривать его законопроект. Он обратился к Венецианской комиссии и попросил ее оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ.

Через некоторое время комиссия опубликовала 2 вывода, в которых раскритиковала КСУ, предположила, что при принятии решения мог быть конфликт интересов и порекомендовала Украине изменить законодательство о Конституционном Суде.

Также добавили, что Верховной Раде следует назначить новых судей. Добавим, что после решения КСУ Национальное антикоррупционное бюро закрыло около 100 дел касательно лжи в декларациях.

Бутусов и Минобороны

8 декабря Министерство обороны Украины предложило должность журналисту-расследователю Юрию Бутусову. Отметим, что Бутусов часто обнародовал расследования о деятельности министерства и Укроборонпрома.



Юрий Бутусов / Фото с фейсбук-страницы Бутусова

Сам журналист такое предложение принял и обнародовал свою программу действий. Он отметил в эфире 24 каналу, что в случае, если Минобороны так "шутит" – это станет еще одним доказательством их интеллектуального уровня.

Журналиста все же пригласили на собеседование и пообещали ознакомить с перечнем должностей. Но все очень быстро закончилось. Через некоторое время в Минобороны сообщили, что "не нашли для Бутусова вакансии, соответствующей уровню его амбиций".

► Как отреагировал Бутусов

Зато Бутусов обвинил Минобороны во лжи. В частности, отметил именно на действиях руководителя ведомства – Андрея Тарана. Журналист намерен подавать в суд.

Он отметил, что прежде всего врал сам Таран. Бутусов требует официальных извинений от Минобороны. Стоит добавить, что член политсовета партии "Голос" Сергей Притула призвал Тарана уйти в отставку из-за этого скандала.