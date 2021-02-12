Жена депутата Николаевского облсовета Игоря Ивануны, Кристина, летом 2020 выстрелила себе в голову. Теперь ее мужа будут судить за небрежное хранение огнестрельного оружия.

Что установили правоохранители

В ходе расследования полицейские выяснили, что Ивануна грубо нарушил правила и условия хранения оружия и боеприпасов.

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Согласно инструкции, оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических шкафах или сейфах. При этом оно должно быть в разряженном состоянии. Однако Ивануна оставил свой пистолет "Форт 12 РМ" в автомобиле, чем обусловил свободный доступ к нему.

Следователи 29 декабря сообщили 34-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшее гибель человека,

– рассказали в Нацполиции.

11 февраля следователи завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по Ивануне.

Что грозит бывшему депутату

Ограничение свободы на срок до 3 лет;

заключение на срок до 3 лет.

Самоубийство Кристины Ивануны: главное

►Утром 29 июня 2020 жена чиновника выстрелил себе в голову из травматического пистолета.

►33-летняя Кристина умерла на месте происшествия. Кстати, сам Ивануна в то время также находился в помещении.

Обратите внимание! Игорь Ивануна является фигурантом нескольких скандалов. По данным издания Kurkul, в 2018 году фермеры обвинили депутата в рейдерском захвате земли и подделке документов. Руководитель фермерского хозяйства "Волошка" Евгений Гаршин утверждает, что политик угрожал забрать его земли и урожай.