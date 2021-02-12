Самоубийство жены экс-депутата на Николаевщине: чиновника будут судить
Жена депутата Николаевского облсовета Игоря Ивануны, Кристина, летом 2020 выстрелила себе в голову. Теперь ее мужа будут судить за небрежное хранение огнестрельного оружия.
Источник:Нацполиция Николаевщины
Что установили правоохранители
В ходе расследования полицейские выяснили, что Ивануна грубо нарушил правила и условия хранения оружия и боеприпасов.
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Согласно инструкции, оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических шкафах или сейфах. При этом оно должно быть в разряженном состоянии. Однако Ивануна оставил свой пистолет "Форт 12 РМ" в автомобиле, чем обусловил свободный доступ к нему.
Следователи 29 декабря сообщили 34-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшее гибель человека,
– рассказали в Нацполиции.
11 февраля следователи завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по Ивануне.
Что грозит бывшему депутату
- Ограничение свободы на срок до 3 лет;
- заключение на срок до 3 лет.
Самоубийство Кристины Ивануны: главное
►Утром 29 июня 2020 жена чиновника выстрелил себе в голову из травматического пистолета.
►33-летняя Кристина умерла на месте происшествия. Кстати, сам Ивануна в то время также находился в помещении.
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