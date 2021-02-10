Пять самоубийств подростков за несколько недель: причины таких действий детей
5 смертей (падение с крыши и окон многоэтажек) подростков за последние несколько недель в Киеве и области. Возраст погибших от 10 до 16 лет. Почему в Украине снова волна подростковых суицидов? Далее читайте на украинском.
Батьки мають звернути увагу!
Є різні гіпотези щодо цієї хвилі, навіть припускають, що знову запустили в інтернеті так звані "групи смерті" а-ля "Сині кити".
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Мій текст – це корисна пам'ятка для батьків підлітків. Коли трапилась попередня хвиля підліткових суїцидів, ситуацію вивчали і досліджували спілкування дітей у тих групах. Тому, ось вам топ-3 проблем, які штовхають підлітка шукати розуміння у якихось групах та приймати фатальні рішення:
1. Конфлікти в сім'ї. Конфлікти між батьками та іншими членами родини – так-так, не з самою дитиною, а між батьками.
2. Некоректна поведінка вчителів. Таврування дітей за оцінками (двіючник/відмінник), шантаж оцінками. Діти серйозно страждають від того, що не можуть дотягнутись до високої планки успішності.
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3. Конфлікти між однолітками, цькування.
В цих групах підліткам створюють відчуття, що дитину там сприймають і цінують з усіма її проблемами – поганими оцінками та поведінкою, з великим носом, веснянками, надмірним зростом чи вагою. Головне, на який гачок там чіпляють дитину, – це розуміння її проблем. Те, що часом батькам і вчителям з висоти дорослого життя здається дрібницями
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