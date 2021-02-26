Ранее Совет нацбезопасности и обороны из-за деятельности Виктора Медведчука наложил санкции на офшорных владельцев 3 чартерных самолетов. Однако перед заседанием СНБО борта успели перегнать в швейцарский городок Сент-Галле.

Именно в этом городе прописан бенефициарный владелец "трубы Медведчука", который и зарабатывал на схеме с нефтепроводом.

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Самолеты, связанные с Медведчуком, успели спрятать в Швейцарии

Своим решением СНБО наложил санкции на 5 оффшорных компаний, которые являются владельцами частных самолетов. 2 из этих компаний напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. В разное время они пользовались этими бортами.

Третья компания записана на жену Игоря Кушнира – президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Кушнир заявил, что санкции, вероятно, наложили по ошибке.

Четвертая компания связана с бывшим нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником. Он подтвердил, что компания принадлежит ему, на нее зарегистрирован только самолет. Хомутынник также считает, что санкции наложили ошибочно.

Пятая компания из санкционного списка-WHPA AVIA LTD-зарегистрирована на Виргинских островах. Журналисты не нашли дополнительной информации об этой фирме. Вероятно, структура имеет отношение к компании с очень похожим названием – WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым. Его СМИ считают приближенным к главе "Роснефти" и давнему другу Путина Игорю Сечину.

Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, по данным "Схем", также может быть связана и с окружением самого Виктора Медведчука.



СНБО наложила санкции на 5 офшорных компаний / Данные Bihus.Info

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Самолеты всех 3 офшорных компаний, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынника об ошибочности и несвязанности, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт близ городка Сент-Галлен в Швейцарии. По информации журналистов, борта до сих пор там.

Именно в Сент-Галлене юридически расположена фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс " – совладелец украинского"Прикарпатзападтранса". Она фактически стала причиной наложения санкций из-за владения частью нефтепровода "Самара – Западное направление".



Совладелец "Прикарпатзападтранса" зарегистрирован в Швейцарии / данные Bihus.Info

С этой компанией и с ее владельцем – Анатолием Шефером – и связывают Медведчука и его окружение, которое якобы зарабатывало на владении нефтепроводом. Однако в ОПЗЖ ранее опровергли информацию о причастности Медведчука к "трубе".

Что этому предшествовало

СНБО 19 февраля наложил санкции на политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Причиной называют финансирование терроризма.

Тогда же решили, что Украина вернет часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". 24 февраля на временное хранение его приняла "Укртранснафта".

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