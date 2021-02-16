Самолет авиакомпании SkyUp с более 180 украинцами на борту покинул Занзибар примерно в полночь 16 февраля. После 3 суток задержки пассажиры рейса PQ 1972 "Занзибар – Анталия – Киев" наконец смогли вылететь с острова.

Украинцы должны были прибыть в аэропорт еще в 20:00 15 февраля. Но их самолет задержали, и они смогли вылететь почти в полночь.

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В компании SkyUp сообщили, что самолет не вылетел по расписанию по техническим причинам.

За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для соблюдения правил и процедур во время выполнения рейса, в частности относительно рабочего времени экипажей, нужно было внести изменения в маршрут. А также, получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем,

– отметили представители авиаперевозчика.

По их словам, в 23:59 15 февраля по Киеву самолету удалось вылететь. Ориентировочное время прибытия в Киев – 09: 20 16 февраля.

Еще какие трудности возникли у пассажиров

Туроператор Kompas Ukraine сообщил пассажирам, что их багаж придется частично оставить на Занзибаре. Причина – рейс выполняют через турецкую Анталию, сообщает "Громадське".

Обратите внимание! Туристов, чей багаж не прилетит в Киев, просят обратиться в службу розыска багажа в аэропорту и оформить акт о ненадлежащей перевозке багажа.

Кроме того представители туроператора попросили людей взять в ручную кладь зимнюю одежду для прибытия в аэропорт "Борисполь".

Представители SkyUp эту информацию опровергают. Там заявляют, что на борт самолета загрузили всех пассажиров и весь багаж.

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