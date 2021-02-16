Самолет с застрявшими украинскими туристами вылетел из Занзибара: когда они вернутся домой
Самолет авиакомпании SkyUp с более 180 украинцами на борту покинул Занзибар примерно в полночь 16 февраля. После 3 суток задержки пассажиры рейса PQ 1972 "Занзибар – Анталия – Киев" наконец смогли вылететь с острова.
Источник:фейсбук SkyUp Airlines
Украинцы должны были прибыть в аэропорт еще в 20:00 15 февраля. Но их самолет задержали, и они смогли вылететь почти в полночь.
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Украинцы из Занзибара вылетели в Киев: что известно
В компании SkyUp сообщили, что самолет не вылетел по расписанию по техническим причинам.
За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для соблюдения правил и процедур во время выполнения рейса, в частности относительно рабочего времени экипажей, нужно было внести изменения в маршрут. А также, получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем,
– отметили представители авиаперевозчика.
По их словам, в 23:59 15 февраля по Киеву самолету удалось вылететь. Ориентировочное время прибытия в Киев – 09: 20 16 февраля.
Еще какие трудности возникли у пассажиров
Туроператор Kompas Ukraine сообщил пассажирам, что их багаж придется частично оставить на Занзибаре. Причина – рейс выполняют через турецкую Анталию, сообщает "Громадське".
Кроме того представители туроператора попросили людей взять в ручную кладь зимнюю одежду для прибытия в аэропорт "Борисполь".
Представители SkyUp эту информацию опровергают. Там заявляют, что на борт самолета загрузили всех пассажиров и весь багаж.
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Украинские туристы застряли на Занзибаре: что известно
- 15 февраля стало известно, что более 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Причиной стала неисправность самолета.
- Над возвращением туристов туроператор работал совместно с Министерством иностранных дел и посольством Украины в Кении.
- В SkyUp отреагировали на инцидент. Там заявили, что самолет удалось подготовить к полету уже через несколько часов. Однако полету помешал процесс оформления документов.
- В частности, пресс-служба лоукостера сообщила, что необходимо "внести изменения в маршрут и получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем".
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