Последствия Холодной войны хорошо ощутили на себе практически все страны мира, но больше всего она поиграла на нервах Москвы и Вашингтона. Прежде всего в вопросах гонки вооружений – ядерный потенциал Кремля никак не давал покоя Белому дому.

Источник: "Спецслужбы" на 24 канале

За стенами Кремля думали аналогично, тогда вся планета переживала за возможное начало Третьей мировой войны – ядерной. Едва ли не самую важную роль в этом играл Карибский кризис. Интересно, как сейчас выглядел бы мир, если бы одна из сторон все же нажала на кнопку.

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Однако об истории не принято говорить "если бы" – исследователи смотрят в будущее и задают вопрос "если". Поэтому пока известно на 100%, что будет, если Россия или КНДР запустят в сторону США несколько ядерных снарядов.

В стратегическом командовании США отметили, что в случае, если такое событие произойдет, они однозначно ответят, так как обязаны показать свою боеспособность и мощь потенциальным нападающим.

Идея самолета "судного дня"

Вернемся к эпохе Холодной войны – страх перед началом ядерной битвы толкнул военных аналитиков, исследователей и инженеров на разработку таких систем, которые бы в случае атаки могли обеспечить надежную защиту высшему командованию страны.

Речь идет о летающей крепости – перед учеными встала задача: разработать такой самолет, который в случае угрозы мог бы как можно дольше находиться в воздухе и одновременно иметь максимальную защиту от ядерных повреждений:

ударных волн;

радиомагнитных импульсов;

радиации.

Также должен быть оснащен всеми необходимыми технологиями для командования военными силами США. За основу взяли самолет компании Boeing, модель 747.



На оснащении ВМС США – Boeing Е-4 / Фото Business Insider

Отталкиваясь от него, переформатировали его так, что сейчас на оснащении ВМС США есть воздушное судно под названием Boeing Е-4, больше известное как самолет "судного дня".

Boeing E-4 – летающий Пентагон

Журналист Райан Пикрел рассказал, что Boeing E-4 – это летучий Пентагон, теоретически, он даже более защищен, чем Пентагон. Единственный возможный шанс увидеть его во всей красе – разве в случае апокалипсиса, именно поэтому его называют самолетом "судного дня", объяснил Пикрел.

По состоянию на 2020 год в США было 4 таких самолета, ответственными за них являются военно-воздушные силы, точнее 1-я эскадрилья 55-го авиакрыла. Они не только обслуживают самолет, но и постоянно отрабатывают разные сценарии развития событий, чтобы всегда быть готовыми ко взлету.

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В случае ядерной атаки, по данным американских команд, у президента будет не более, чем 3 минуты, чтобы добраться до судна и взлететь в небо. Кроме главы Белого дома, в самолете предусмотрены места для:

советников;

министра обороны;

высшего руководства страны в целом.

А вообще, самолет "судного дня" может приютить 112 человек, находясь в непрерывном полете примерно неделю, на высоте в 11 тысяч метров – оптимальная высота полета для этого судна.

Как спроектирован самолет

Корпус спроектирован из специального покрытия, которое бережет весь борт от радиации. Представитель ВМС США Джозеф Дус отметил, что в Вашингтоне готовы к любому сценарию все 365 дней в году.

Команда, на чьем балансе стоит это воздушное судно, постоянно следит за ним и просчитывает все возможные варианты развития событий,

– добавил Джозеф Дус.

На борту воздушного судна есть 3 так называемых палубы, разделенные на различные отделы и части. Все ради оптимизации работы различных групп людей, которые находятся на судне.

В носу корабля есть небольшая комната для самых высоких военных чинов. Над ними – комната для персонала, где они спят, едят и координируют свой план действий.



На борту есть 3 так называемых палубы / Фото US Department of Defense

Также есть специальная комната для проведения конференций, ею пользуются президент и министр обороны. Соответствующий отсек максимально защищен от прослушки, да и вообще от любой утечки информации, так как там будут приниматься судьбоносные решения в случае ядерной войны.

Есть также комната для брифингов, ее используют для координации планов и приказов. В центре самолета – специально отведенное место для военных представителей каждого рода войск США.

Ближе к хвосту судна – комната связистов, которые передают приказы президента и министра обороны на землю. Оттуда они могут связаться с любой точкой на Земле.

Он разработан так, чтобы продержаться в любой среде: во время или после ядерной войны. Самолет сможет выжить и коммуницировать как с помощью сверхсовременных систем связи, так и с помощью древних методов передачи информации,

– сообщил представитель центра операций Скотт Маккэндлс.

Антенна для корректировки действий субмарин

В хвостовой части Boeing прячется антенна длиной 8 километров – во время полета она просто тянется за самолетом, ее используют для связи с любой точкой на Земле. Однако ее назначение – корректировка действий субмарин, так как в случае ядерной войны нужно знать, куда именно и как правильно запустить снаряды.

Американские субмарины, разбросанные по всему миру. Не все антенны способны пробиться глубоко под воду, а тем более, учитывая высоту полета в 11 тысяч метров. Поэтому антенна предназначена именно для соответствующих задач.



Назначение антенны – корректировка действий субмарин/ Фото Business Insider

Даже если США не смогут запустить несколько ракет в ответ сразу после начала атаки, у президента страны будет шанс сделать это с самолета. Выступ на "крыше самолета" – это тоже специализированные антенны, их там более 50, и каждая предполагает связь со специфическими девайсами, или же точками на земле.

"Если кто-то решит запустить в нас ядерную ракету, то нападающий должен знать, что его стране придется заплатить за это очень высокую цену. Этот самолет на это и рассчитан, он работает по четко определенной формуле: стреляете в нас – и мы уничтожаем вашу страну", – объяснил представитель стратегического командования США Грегори Боуэн.

Кто занимается обслуживанием самолета

Обслуживанием самолета "судного дня" занимается экипаж из 60 человек, однако это не говоря о тех, кто доставляет на борт оружие и ядерный кейс президента. Они постоянно ухаживают за ним и при необходимости могут оперативно доставить в любую точку. В команде Boeing, кроме пилотов и стюардесс есть:

инженеры;

связисты;

программисты;

а иногда на борт берут и журналистов.

Многим СМИ удалось побывать в салоне самолета, в частности, отснять, как там все устроено. Однако, даже несмотря на это, военнослужащие и команда корабля уверяют, что отснятые кадры и на 10% не раскрывают все возможности самолета.

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Возможно, это связано с тем, что судно еще ни разу не использовали на полную мощность. Даже несмотря на это, на борту всегда есть все необходимое для того, чтобы в любой момент запустить двигатели и взлететь в небо. Сержант штаба Сьюзен Кигал рассказала, что на борту есть:

32 баллона с кислородом;

200 рулонов туалетной бумаги;

300 тарелок;

300 готовых блюд, и это без сухпаев;

400 галлонов воды.

Как используют Boeing Е-4

В то же время это – не принимая во внимание удобные спальные места, туалеты и полноценные душевые кабины. Самолет "судного дня" – это как дом на колесах, только рассчитанный на пребывание в воздухе, да и защита у него, как у танка.

В мирное время глава Белого дома никогда не пользуется самолетом "судного дня". Для рабочих нужд и поездок у него есть собственный, президентский самолет. Конечно, не такой мощный, но не меньше напичканный различными технологиями.

Boeing Е-4 всегда сопровождает президента во время международных визитов, в салоне в это время находится министр обороны. При президентстве Трампа соответствующей летучей крепостью очень любил путешествовать Джеймс Мэттис.



Летучей крепостью любил путешествовать Джеймс Мэттис / Фото Flickr

Оно и неудивительно, внутри для Минобороны предусмотрели комфортные условия труда. Все для того, чтобы министр обороны всегда был на связи и в случае угрозы смог принять решение за президента.

Хотя, если Мэттис путешествовал самолетом, потому что ему нравилось, то министр обороны Дональд Рамсфельд реально думал, что каждый вылет может стать последним перед началом ядерной войны – страх перед новой войной играл на нервах едва ли не у всех политиков США.

Управление самолетом "судного дня"

Мэтти Добл, представитель ВМС США, отметил, что везде есть американские субмарины, самолеты, а военные дислоцируются в разных частях мира. Поэтому, важно иметь такое оснащение, которое поможет держать связь со всеми, чтобы знать, что любое сообщение дойдет до адресата, добавил Добл.

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На панели управления – сотни кнопок, рычагов, различных регуляторов и разноцветных устройств. Однако нет ни одного сенсорного элемента, абсолютно все системы в самолете управляются человеком, а не искусственным интеллектом, как это часто бывает в современных судах.

Именно такой тип управления воздушным судном позволяет избежать последствий радиоэлектронной борьбы – старомодность здесь выигрывает. Кроме того, в самом самолете практически нет окон, только в передней его части – для экипажа, все остальное за глухими стенами.

Кстати, средства передачи информации в кабине связистов – тоже старомодные. На вид обычный телефон, но с некоторыми доработками.

► Во-первых – его невозможно прослушать.

► Во-вторых – с него можно дозвониться практически куда угодно.

Такая комплектация Boeing сохранится до 2039 года, именно тогда, согласно плану, самолет должны были бы вывести из эксплуатации и заменить его другой моделью или модификацией.

Панель управления кажется очень старой, но она такая не просто так, на все есть свои причины. Среда, в которой мы работаем, требует от нас именно таких, аналоговых систем. Иначе все погубят электромагнитные импульсы,

– рассказал Мэтти Добл.

Когда самолет "судного дня" мог показать себя в действии

Во время атак 11 сентября 2001 года самолет теоретически имел шанс показать себя в действии. Однако произошло следующее: еще перед началом теракта экипаж судна проходил обучение, кружа над Вашингтоном.



Самолет имел шанс показать себя в действии / / Фото US Department of Defense

Когда начались первые атаки на Пентагон и на торговый центр – его вообще пытались посадить, чтобы избежать потенциальных повреждений.

Однако, когда атаки усилились, самолет совершил несколько маневров, и, оценив ситуацию, стратегическое командование решило, что нужды эвакуировать президента нет. Хоть всю красоту и возможности Boeing продемонстрировать не удалось, экипаж судна доказал, что они всегда готовы.

Единственная реставрация Boeing

В истории этого самолета был только один случай, когда президента США можно было бы назвать "уязвимым".

В 2017 году по Небраске прошелся торнадо, задев при этом военную базу, где стояли самолеты "судного дня". Непогода повредила Ангары различным мусором, а обломками побило суда – это был единственный раз, когда реставрация заняла 11 недель.

В то же время американские спецслужбы держали все в секрете и заявили о готовности кораблей аж после ремонта. Военнослужащий Эдвард Гарсиа отметил, что в США должны обеспечить президента всей необходимой информацией и ресурсами.

"День Х" – это очень важно, и наша задача выполнять ту роль в воздухе, которую Пентагон выполнял на земле,

– добавил Гарсиа.

Ядерный кейс в самолете

На самом деле, нажав на кнопку внутри кейса, президент не запускает ядерную ракету, а отсылает сигнал в Агентство нацбезопасности, которое координирует варианты запуска, а уже тогда сообщение переходит в Совет национальной безопасности страны, который и ответственн за все действия. Запустить ракету можно и с самолета, для этого нужно:

решение президента;

сценарий дальнейших действий;

два человека с кодами допуска;

знания о том как правильно запустить ядерный снаряд.

Звучит вроде бы просто, но нужно понимать, что решение о запуске ядерной ракеты – будет означать конец для всех и всего. Сержант Эрик Кент рассказал, что этот самолет создали для выполнения специфических задач, с которыми он пока справляется на отлично, что отличает его от коммерческой версии 747.

Что такое AWACS

Самолет "судного дня", конечно, не сможет функционировать самостоятельно. Он хоть и защищает от радиации и электромагнитных потоков, но топливо же у него не бесконечное.

Именно поэтому рядом с ним всегда есть 2 танкера для дозаправки, а еще никто не отменял потенциальную атаку вражеских штурмовиков – поэтому рядом всегда самолет дальнего радиолокационного слежения, или как его еще называют – AWACS.



Самолет дальнего радиолокационного слежения / Фото US Air Force

Это "глаза" любой американской спецоперации, команда этого воздушного судна отслеживает каждый самолет, каждую ракету и любое перемещение на земле. Мимо соответствующей летающей крепости незамеченным не сможет пройти никто.

То есть, вместе с Boeing в небо поднимается целая воздушная армада, которая стоит на страже президента США и высшего военного командования страны.

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Система взаимосвязана – жизнь президента в руках военных, а их судьбы в его руках, так как пока они охраняют лидера, он думает, как правильно распорядиться ядерной кнопкой.

AWACS – это целая система, осуществляющая воздушный контроль за различными ветвями американской армии. Благодаря специальным датчикам, его трудно идентифицировать вражеским радарам. Само воздушное судно устойчиво к контроперациям противника, что делает его практически неуязвимым и недосягаемым для вражеского вооружения.

О сравнении самолета "судного дня "с украинским транспортником "Мрия" и мощности Boeing – смотрите в видео.