Самолет SkyUp снова застрял по дороге из Занзибара: пассажиры должны ночевать в аэропорту
Задержался самолет лоукостера SkyUp, совершавший рейс из Занзибара в Киев. На этот раз авиалайнер застрял в аэропорту египетского города Луксор. Инцидент произошел вечером 26 февраля.
Источник:пресс-служба SkyUp
Самолет SkyUp сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре. Но задержался там по техническим причинам.
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Детали инцидента
- Речь идет о рейсе SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар – Киев.
- Согласно расписанию рейсов авиакомпании, самолет прибыл из Занзибара в Луксор на 20 минут раньше, чем планировали.
Рейс Занзибар – Киев: расписание авиакомпании SkyUp / Скриншот
- Вылететь он должен был через час после приземления. За это время судно должно было дозаправиться для полета в Киев.
- По последним данным, вылет запланирован на утро 27 февраля. А именно на 6:30 по местному времени.
- В компании заверили, что пассажиров обеспечили питанием и напитками. В ближайшее время также им предложат горячую пищу.
- Также в SkyUp рассказали, что отрабатывают несколько сценариев по скорейшей организации вылета пассажиров в Киев. В то же время пытаются создать им комфортные условия ожидания.
В соответствии с требованиями властей Египта, граждане других стран без прививок от местных болезней не могут попасть на территорию страны даже временно. Сейчас авиакомпания сумела договориться о пребывании пассажиров на территории аэропорта и обеспечить их горячим питанием,
– добавили представители лоукостера.
Что сообщают пассажиры
- По словам Дмитрия Суслова, в 19:20 командир самолета сообщил, что рейс выполнить не могут. Поэтому людей стараются разместить в терминале или гостиницах. Он добавил, что в 21:30 все получили по 2 пол литровой бутылке воды и почти все – еду (но и близко не горячую): кто-то по 2 сэндвича (хлеб, сыр, помидор), некоторые микроскопические булочки с сыром.
Некоторым пассажирам пришло уведомление о переносе рейса на 2:15. Мы – уже в терминале. Некоторые получили сообщение о вылете 27 февраля в шесть утра, кто-то – о вылете в 10:00,
– подчеркнул украинский турист.
Другая пассажирка Надежда Коверская отметила, что люди ждут новый самолет в закрытом терминале, "так как выпустить не могут без то ли теста, то ли прививки".
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Комментарий Надежды Коверской относительно пребывания в аэропорту Люксора / Скриншот
Что этому предшествовало
- 15 февраля стало известно, что более 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Причиной стала неисправность самолета.
- Над возвращением туристов туроператор работал совместно с Министерством иностранных дел и посольством Украины в Кении.
- В SkyUp отреагировали на инцидент. Там заявили, что самолет удалось подготовить к полету уже через несколько часов. Однако полету помешал процесс оформления документов.
- В частности, пресс-служба лоукостера сообщила, что необходимо "внести изменения в маршрут и получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем".
- Только утром 16 февраля украинцы смогли вернуться домой.
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