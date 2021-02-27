Задержался самолет лоукостера SkyUp, совершавший рейс из Занзибара в Киев. На этот раз авиалайнер застрял в аэропорту египетского города Луксор. Инцидент произошел вечером 26 февраля.

Самолет SkyUp сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре. Но задержался там по техническим причинам.

Кстати Молились, чтобы не умереть: самолет, который ломался на Занзибаре, попал в новый скандал

Детали инцидента

Речь идет о рейсе SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар – Киев.

Согласно расписанию рейсов авиакомпании, самолет прибыл из Занзибара в Луксор на 20 минут раньше, чем планировали.



Рейс Занзибар – Киев: расписание авиакомпании SkyUp / Скриншот

Вылететь он должен был через час после приземления. За это время судно должно было дозаправиться для полета в Киев.

По последним данным, вылет запланирован на утро 27 февраля. А именно на 6:30 по местному времени.

В компании заверили, что пассажиров обеспечили питанием и напитками. В ближайшее время также им предложат горячую пищу.

Также в SkyUp рассказали, что отрабатывают несколько сценариев по скорейшей организации вылета пассажиров в Киев. В то же время пытаются создать им комфортные условия ожидания.

В соответствии с требованиями властей Египта, граждане других стран без прививок от местных болезней не могут попасть на территорию страны даже временно. Сейчас авиакомпания сумела договориться о пребывании пассажиров на территории аэропорта и обеспечить их горячим питанием,

– добавили представители лоукостера.

Что сообщают пассажиры

По словам Дмитрия Суслова, в 19:20 командир самолета сообщил, что рейс выполнить не могут. Поэтому людей стараются разместить в терминале или гостиницах. Он добавил, что в 21:30 все получили по 2 пол литровой бутылке воды и почти все – еду (но и близко не горячую): кто-то по 2 сэндвича (хлеб, сыр, помидор), некоторые микроскопические булочки с сыром.

Некоторым пассажирам пришло уведомление о переносе рейса на 2:15. Мы – уже в терминале. Некоторые получили сообщение о вылете 27 февраля в шесть утра, кто-то – о вылете в 10:00,

– подчеркнул украинский турист.

Заметим! В SkyUp говорят, что актуальную информацию о времени вылета указанного рейса они сообщают турагентам и туристам в смс-сообщениях.

Другая пассажирка Надежда Коверская отметила, что люди ждут новый самолет в закрытом терминале, "так как выпустить не могут без то ли теста, то ли прививки".

​Еще один громкий инцидент Украинцы застряли в аэропорту Мадрида: среди них есть дети – эксклюзивные подробности



Комментарий Надежды Коверской относительно пребывания в аэропорту Люксора / Скриншот

Что этому предшествовало