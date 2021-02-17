Борт, который накануне застрял на Занзибаре из-за неисправности, вернулся в Украину 16 февраля. Сразу после этого он отправился в обратный рейс с новыми пассажирами. Однако в пункт назначения так и не попал.

Самолет Boeing 737 взлетел над "Борисполем", в течение нескольких часов сжигал лишнее топливо над аэродромом и в конце успешно там же совершил посадку. Об этом сообщил источник в аэропорту.

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Что говорят пассажиры

В конце концов борт заменили и уже новый самолет с туристами отправился в пункт назначения. Пассажиры рейса PQ6971 поделились пережитым. Ольга Григорьева подчеркнула, что их посадили на тот самый самолет, который ранее был поломан.

Справка. Ранее на Занзибаре из-за поломки самолета застряли около 180 украинских туристов. Многие пожаловались на условия, в которых вынуждены ждать обратного рейса.

"Мы взлетели в 1:00, полет длился 30 минут. Затем самолет вернули обратно на Борисполь по техническим причинам. Мы летели 3 часа, сбрасывая топливо, чтобы не садиться с полными баками", – отметила женщина.

Самолет кружил, а люди на борту открывали на телефонах изображения икон и молились, чтобы мы не умерли все,

– вспомнила она.

По словам Григорьевой, в SkyUp не сообщали пассажирам о причинах поломки и времени переноса рейса в течение 4 часов. Вылететь снова туристам удалось лишь около 10:00 на другом борту.

Объяснение SkyUp

В SkyUp уже отреагировали на инцидент. Там пояснили, что поломки на борту вообще не было. Зато когда самолет набирал высоту, сработала сигнализация системы кондиционирования.

"Это означает, что самолет может выполнять полет безопасно, но не выше 250-го эшелона, то есть высоты 7 600 метров", – отметили в авиакомпании.

Важно! При полете на Занзибар нужно пересекать воздушное пространство Южного Судана. Над территорией этой страны рекомендуется лететь на высоте не ниже 7 900 метров.

"Руководствуясь безопасностью полетов, командир решил вернуться в аэропорт вылета. Некоторое время борт находился в зоне ожидания, производя топливо для осуществления посадки", – добавили в SkyUp.

Почему самолет кружил над "Борисполем"

В SkyUp пояснили, что "кружение" над аэродромом было необходимым. Ведь самолету предстояло сжечь лишнее горючее и приземлиться без перегрузки. Иначе была бы угроза повреждения техники.

Наконец вместо авиалайнера с бортовым номером UR-SQF в Танзанию отправился самолет с регистрацией UR-SQB. Он должен прибыть на аэродром острова Занзибар 17 февраля.