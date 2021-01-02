Международный саммит лидеров государств-партнеров в поддержку Крымской платформы пройдет летом 2021 года. Ранее планировалось, что мероприятие состоится в мае этого же года в Киеве.

Акцент на содержательной работе

В прошлом году вопрос Крыма вернули в международную повестку дня. Это означает, что в 2021 году Украина должна сделать акцент на содержательной работе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква в статье "Зеркала недели".

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Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который готовимся провести в Украине летом 2021 года,

– отметил он.

Обратите внимание! Концепцию Крымской платформы представил в ООН президент Зеленский 23 сентября 2020 года. Он также предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма. Свою готовность присоединиться к платформе Евросоюз подтвердил 6 октября во время саммита Украина – ЕС.

Что известно о Крымской платформе

Крымская платформа должна стать новым форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма, а также защите прав и интересов крымчан.

Ожидается, что международная организация будет работать на нескольких уровнях:

на высшем политическом уровне, к которому присоединятся руководители иностранных государств;

на уровне министров иностранных дел и министров обороны;

на межпарламентском уровне;

на уровне экспертов.

Важно! В марте 2014 года Россия оккупировала Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Полуостров признали незаконно оккупированным ряд международных организаций и ведущие страны мира, среди которых Евросоюз и США. В то же время Россия апеллирует к "восстановлению исторической справедливости".