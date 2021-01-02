Крымская платформа: саммит мировых лидеров перенесли на лето
Международный саммит лидеров государств-партнеров в поддержку Крымской платформы пройдет летом 2021 года. Ранее планировалось, что мероприятие состоится в мае этого же года в Киеве.
Акцент на содержательной работе
В прошлом году вопрос Крыма вернули в международную повестку дня. Это означает, что в 2021 году Украина должна сделать акцент на содержательной работе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква в статье "Зеркала недели".
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Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который готовимся провести в Украине летом 2021 года,
– отметил он.
Что известно о Крымской платформе
Крымская платформа должна стать новым форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма, а также защите прав и интересов крымчан.
Ожидается, что международная организация будет работать на нескольких уровнях:
- на высшем политическом уровне, к которому присоединятся руководители иностранных государств;
- на уровне министров иностранных дел и министров обороны;
- на межпарламентском уровне;
- на уровне экспертов.
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