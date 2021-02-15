День святого Валентина вдохновляет на оригинальные признания. Денис Шмыгаль поехал в Брюссель, там произошло то, чего никто не ожидал. Василий Вирастюк спешит на помощь "слугам народа". Похоже, кто-то сверху "немного" переборщил со снегом. Такими были главные темы мемов в течение минувшей недели.

Над чем смеялись украинцы с 7 по 14 февраля – читайте в материале.

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День Валентина

14 февраля влюбленные во всем мире отмечают День святого Валентина. Украинцы пофантазировали, как можно признаться в любви так, чтобы не осталось никаких сомнений в искренности чувств.

Оригинальные валентинки для любимых / "Мемаграм"

В мире живет более 7,5 миллиарда людей, поэтому не стоит волноваться – пара найдется для каждого. Главное – соблюдать установки гениального Тараса Шевченко.

Лучше любых слов о чувствах говорят поступки. И здесь на помощь приходят украинские политики – они подскажут, как нужно доказывать свою преданность.

Не словом, а делом – что свидетельствует о настоящем чувстве / Perepichka News

Политические валентинки для тех, кто в теме / "Слово и Дело"

"Шмыгаль-2"

Премьер-министр Денис Шмыгаль побывал с официальным визитом в Брюсселе и встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Похоже, что политик скрывает свою истинную цель поездки.

Ведь украинцы заметили, что чиновники очень похожи. Поэтому вероятно, что за серьезными разговорами на самом деле скрывались теплые семейные посиделки. Вот только о третьем "брате" забыли – Арсении Яценюке. Хотя, кто знает, сколько их на самом деле.

Денис Шмигаль і Шарль Шмигаль нарешті зустрілися, ці близнюки були розлучені з народження, цигані вкрали Шарля з роддому та відвезли його в кібітці у Францію. — Yak zup zop (@AHTOH_uait) February 9, 2021

Вирастюк идет в политику

Казалось, что в "Слуге народа" уже нет места для знаменитостей. Однако нардепы немного потеснились и пригласили в свой дружеский круг Василия Вирастюка. Спортсмен испытывает удачу на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области.

Вероятно, обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" хочет установить новый рекорд – поднять рейтинги, которые в последнее время не радуют "зеленых".



Новая цель для Вирастюка / Kirilexus



А, возможно, даже силой мысли / Фото из соцсетей



Вирастюк по крайней мере попытается / "Сурок"



Из стронгменов – в политики / "GONI Мемасы"



Капитан Барбосса плохого не посоветует / Фото из соцсетей

Украинцы уже долго ждали настоящую зиму. Она наконец пришла и решила задержаться. В ряде регионов выпало количество осадков больше нормы. Теперь утро у многих начинается не с кофе, а с поиска авто в снежных сугробах.



Миссия невыполнима / "Баба и кот"



А что, так можно было? / "Баба и кот"



Ооооой, пусть будет / "GONI Мемасы"



Украинский Джон Сноу / Фото из соцсетей



Ты – не ты, когда холодно / "GONI Мемасы"