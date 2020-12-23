Частные военные кампании – сегодня это неотъемлемый инструмент любой войны в любой точке Земли. Использование таких "специализированных" подразделений ограждает страну от потенциального международного скандала. Об американской Blackwater – читайте далее.

Белый дом не просто признает их существование, а гордо заявляет, что это – именно их подразделение. Почему именно Blackwater называют самой мощной частной военной компанией мира – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Кто и как основал Blackwater

Эрик Принс – мультимиллионер, бизнесмен и общественный деятель. Но еще 20 лет назад он был обычным военнослужащим в ВМС США. Впоследствии, продвигаясь по военной карьере, стал морским котиком. А это – уже элита элит американской армии.

В конце 1990-х, когда служба уже заканчивалась, он решил создать частную военную кампанию. Принс четко знал, что в отличие от всех остальных карманных армий эта должна быть особенной.



Американский предприниматель Эрик Принс / Фото VII Network

Эрику посчастливилось родиться в семье богачей. Его отец занимался автомобилями, потому не просто "одолжил" Эрику несколько миллионов на создание собственного дела, но и помог организовать все правильно с точки зрения бизнеса.

Мне нравилось быть частью SEAL. Я восхищался их ценностями и тем, как они выполняют поставленные задачи. Blackwater появилась с той же целью – чтобы продолжить нести те ценности и дальше,

– объяснил Принс.

Хотя с самого начала функционирования Blackwater ни о каких ценностях SEAL и близко речь не шла. Принс хорошо знал, что со временем частная армия будет приносить ему миллионные, а впоследствии и миллиардные прибыли.

С чего начинала компания

Начало их деятельности сопровождалось охраной государственных объектов. Трудно назвать их наемниками в контексте войны и боевых задач. Скорее, это была охранная компания.

Однако Принс понимал, что далеко на охране не заедет, а потому начал развивать деятельности Blackwater в более узкопрофильном направлении. Тактика ведения войны – это как раз то, чем наемники и должны заниматься.

В 1998 году в Северной Каролине у военных Blackwater появился собственный тренировочный центр. Компания тренировала американских правоохранителей. Параллельно организовывала тренировочные курсы для своих бойцов.



Тренировка "блэквотеровцев" в Северной Каролине / Фото из "Википедии"

Уникальность Blackwater заключалась в том, что большинство членов подразделения были "морскими котиками", пехотинцами, рейнджерами или "зелеными беретами". То есть компания состояла исключительно из профессионалов своего дела.

И вот такие люди проводили различные курсы, тренинги и учения для копов и спецназовцев. Возможно, Blackwater так и осталась бы охранной кампанией, если бы не инцидент, случившийся в 2000-х. Он полностью перевернул развитие конторы Эрика Принса.

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В 2000 году аозле берегов Йемена взорвали американский корабль USS Cole. Blackwater получили контракт от правительства на 35 миллионов долларов. С тех пор они начали тренировать моряков – учили их защите в открытых водах.

Имея в распоряжении контракты на обучение военных, Принс начал двигаться в военном направлении в усиленных темпах. И не зря: к сентябрю 2001 года он смог зарекомендовать свою организацию как надежную структуру, которая может выполнить любые возложенные на нее задачи.

Глобальная война с терроризмом

Ну а дальше – 11 сентября. День, который навсегда изменил не только Америку, но и целый мир. Тогда американцы объявили глобальную войну терроризму. Вооруженные силы США появились во многих странах мира, выискивая террористов.

Для Blackwater это означало одно – многомиллионные контракты и командировки за границу. Доступ к горячим точкам и охрана американских дипломатов. Да и если говорить в целом, то после терактов 11 сентября 2001 года "расцвели" не только Blackwater.

Справка. 11 сентября 2001 года боевики "Аль-Каиды" захватили 4 самолета. 2 из них врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке, другой – в Пентагон. Еще один благодаря сопротивлению пассажиров не достиг цели и разбился в поле. Жертвами стали почти 3 тысячи человек.

Частные военные компании появились по всему миру, особенно в европейских странах. Потому что они так же, как и США, начали забрасывать своих военных в страны-питомники терроризма – Афганистан, Иран, Ирак, Сирию и тому подобное.

После 2001 года Blackwater регулярно получала заказы и контракты от правительства. Бойцы полностью обеспечивали охрану дипломатических ведомств, сопровождали высокопоставленных чиновников и работали с американскими военными на местах.



Дипломат Пол Бремер в сопровождении охранников Blackwater / Фото U.S. Air Force

Хотя иногда помогали подразделениям других стран. Например, учили разным тактикам ведения боя. Blackwater зарекомендовала себя, как ультра-надежная структура. До сих пор не зафиксировано ни одной смерти субъекта их охраны.

Естественно, что с такой статистикой с новыми предложениями и контрактами к ним начали обращаться чуть ли не каждый день. Некоторые исследователи считают, что даже ЦРУ обращалось за помощью. Якобы именно бойцы Blackwater охраняли штаб агентов, когда те выслеживали бен Ладена.

С началом войны против терроризма наемники стали неотъемлемой частью американских подразделений заграницей. Хотя и не всегда они там с "благими" намерениями.

Новейшие разработки Blackwater

Развитие и непрерывные потоки денег позволили Blackwater открыть новые тренировочные центры. Журналистам удалось узнать, что компания имеет подразделение собственных ученых и инженеров, которые занимаются разработками различных видов оружия.

На поле боя с новейшими разработками они еще ни разу не светились. Обычно в руках – классические М4А1. Но кроме оружия они разрабатывают и собственный транспорт, например, 14-тонный бронированный автомобиль Grizzly.



Бронированный автомобиль Grizzly / Фото The Virginian-Pilot

Эта машина разгоняется до 100 километров в час и может спрятать в себе 8 спецназовцев. "Блэквотеровцы" уверяют, что пробить такого монстра очень непросто, но проверять пока никому и не приходилось. Так как Grizzly предназначен для ведения боя в городах.

Сколько зарабатывают в Blackwater

Зарплаты бойцов Blackwater довольно разные. Все зависит от задачи и точки командировки. Сегодняшние цифры посчитать невозможно, потому что частные армии не публикуют доходы своих "работников". Однако американские СМИ называют цифры от 250 до 1000 долларов в день.

К тому же, эти цифры могут колебаться и в зависимости от того, какую должность занимает наемник. А в целом, когда Blackwater получает контракты, говорится не о тысячах, а о миллионах. Поэтому с зарплатами там все более чем нормально.

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Так как наемники обычно выполняют самую грязную и наиболее опасную работу. Они готовы залезть туда, куда армия не может, из-за того что запятнает и свою репутацию, и репутацию своей страны. Занимались ли Blackwater подрывной или дестабилизационной деятельностью – до сих пор неизвестно.

Об этом не говорили в СМИ, не писали в книгах или в рассекреченных документах ФБР. Все, что известно о "блэквотеровцах" – они есть во всех странах, где дислоцируются американские военные. Наемники помогают армейцам во всем.

Работа – не только в военной сфере

Помимо военной сферы, Blackwater участвует и в гражданской жизни страны. В 2005 году, например, США накрыл ураган Катрина. Наемники помогали пострадавшим жильцам с доставкой провизии и воды, разбирали завалы и спасали тех, кто застрял в собственных квартирах.

Интересный факт: все, что касалось помощи простым людям, они делали бесплатно. А вот когда правительство договорилось с ними об охране стратегических объектов на время ликвидации разрухи, Blackwater получили за свои услуги 240 тысяч долларов, и это за день работы.



Последствия урагана Катрина в США / Фото из "Википедии"

В обязанности входила исключительно охрана режимных объектов. А что уж говорить о работе в горячих точках? Можно предположить, что им платят достаточно хорошо, чтобы избежать шанса перекупки наемников.

Преимущества частных армий

В сегодняшних мировых реалиях наемники – это эффективный и удобный элемент ведения войны. Представьте, что за рубежом интересы вашей страны защищает подразделение, которое может позволить себе все, что угодно.

Его методы и цели оправдывают результат и при этом не страдает репутация того государства, которое их наняло. С регулярными военными такого результата добиться невозможно. Потому что, когда военные "превышают полномочия", есть шанс, что начнется война.

Когда работают наемники, вина за содеянное падает исключительно на них. Так как страна-заказчик запросто может сказать, что никогда не использовала частную армию для достижения тех или иных целей. Так обычно делает Россия.

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После захвата украинского Крыма, а затем появления "вагнеровцев" на Донбассе, в Кремле продолжили отмалчиваться. Мол, мы там ни при чем. В США все совсем не так.

Вашингтон в вопросах частных военных компаний (по крайней мере, когда речь идет о деятельности Blackwater) в грязные игры старается не играть. Более того – берет на себя полную ответственность за совершенные ими поступки.

Скандал из-за расстрела гражданских

В 2007 году американские медиа внезапно начали говорить, что "блэквотеровцы" в Ираке занимаются казнью гражданского населения. Речь идет прежде всего о случае, когда колонна бронированных авто наемников сопровождала машины должностных лиц Госдепартамента США.

Тогда за один день бойцы Blackwater расстреляли 14 гражданских. За дело сразу же взялись в ФБР. Их выводы были объективными: мол, гражданские мертвы, так как тоже стреляли в наемников.

Однако правительство было не на стороне "блэквотеровцев". Их контракты отозвали, нескольких членов арестовали и лишили лицензии на деятельность в Ираке. С одной стороны – это не суровое наказание. С другой – это минус десятки миллионов долларов.



Один из сотрудников Blackwater, признанных виновными в преступлениях в Ираке / Фото AP

Лицензию возобновили в конце 2008 года. Однако за Blackwater начали пристально следить правительственные организации. Во всех их бронированных авто обязали поставить прослушивающую аппаратуру. Радиопереговоры и переписки членов ЧВК тоже стали открытыми для спецслужб.

Наемники тоже становятся "жертвами"

Убийства гражданских – не редкость в таких странах как Ирак, Иран или Афганистан. У сторонников ЧВК есть объяснение, почему происходит именно так. Причина в людях, которые живут в таких странах. Вот, например, в 2005 году нескольких бойцов Blackwater в Ираке засекли террористы.

Они устроили засаду и напали врасплох. Сначала расстреляли машину, в которой ехали "блэквотеровцы". Тела достали, подвесили цепями к мосту, подожгли и записали видеообращение. Мол, так будет с каждым наемником, который сунется на иракскую землю.

Более того, гражданские и в самом деле иногда берут оружие в руки. Не потому, что хотят, а потому, что их заставляют террористы. За несколько сотен или даже десятков долларов им предлагают или же приказывают расстрелять колонну военных.

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Выбор тогда невелик. Либо ты берешь гранатомет и стреляешь, либо террористы убьют всю твою семью. Поэтому нередко наемники и сами становятся "жертвами". Конечно, это не оправдывает их жестокость. Ведь бывают и такие бойцы, которые расправляются с гражданскими просто ради веселья.

Blackwater пришлось поменять название

Сегодня все больше стран обращаются за помощью к частным военным кампаниям. Причины просты: потери среди регулярной армии или их присутствие в нежелательных точках может вызвать международный скандал.

Хотя наемники воюют не всегда. Шанс, что и они могут "запороть" задачу, тоже очень велик. Поэтому преимущественно их отправляют на различные базы, где они обучают подразделения других стран. Затем чужими руками делают всю грязную работу, координируя их задачи.

Так делают российские "вагнеровцы" в Центральноафриканской Республике. Blackwater по такой же схеме работают в Ираке. После убийства гражданских в 2007 году многое изменилось.

Справка. Удар по репутации ведомства был настолько сильным, что им пришлось полностью реорганизовать структуру своей организации. В 2010 году она стала называться Academi. Однако новое название не прижилось, их по-прежнему все знают как Blackwater.

Эрик Принс, основатель компании, отошел от дел, и управление по контролю переняли разные спецназовцы. Короче говоря, в руководстве частной армии – лучшие из лучших американских спецподразделений.



Blackwater стала Academi / Скриншот из видео

Ежегодно количество наемников в мире увеличивается. Им делегируют все больше и больше задач. Например, в 2014 году весь мир потратил на ЧВК 218 миллиардов долларов. Эти цифры просто колоссальные. Исследователи считают, что суммы будут только расти.

Так как методы войны меняются, соответственно методики ведения боя – тоже. ЧВК на месте не стоят, они разрабатывают свои тактики, оружие и тому подобное. Да и чем опаснее задачи, тем выше оплата наемного работника.

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Blackwater прошла долгий путь: от обычной охранной компании до элитного подразделения наемников, которое готово отправиться в любую горячую точку планеты. Для них нет невозможных задач, табу или сострадания – все решают деньги.

Бескомпромиссность, безжалостность и профессионализм заслужили им репутацию мощнейшей ЧВК мира. Конечно, как и у любой другой спецслужбы или подразделения, "блэквотеровцы" имеют свои слабые места. Но за более чем 20 лет работы они их еще ни разу не показали.