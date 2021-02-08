В Офісі Президента заявили, що відсторонений глава КСУ Олександр Тупицький публічно дискредитує державні інституції. Він навіть не обґрунтував некоректність його недопуску в будівлю КСУ.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Тупицький не може юридично обґрунтувати власні претензії. Тому він намагається дискредитувати державні інституції.

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Ще раз, Тупицький не зміг довести спроможність власних претензій в юридичній площині і тому знову вдається до інструментів публічної дискредитації державних інституцій,

– наголосив Подоляк.

Окрім того, Подоляк спростував заяву, що судді КСУ нібито не можуть отримати зарплату, доки Тупицького не впустять у КСУ.

Зверніть увагу! Скандально відомий Адміністративний суд Києва 8 січня відмовився задовільняти судовий позов Тупицького. Глава КСУ намагався довести, що його протиправно не впускають у будівлю КСУ. Однак у суді заявили, що позивач не надав "належних та допустимих доказів".

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