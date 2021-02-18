Сайт СБУ не работает: в службе заявили о мощной хакерской атаке
Официальный сайт Службы безопасности Украины 18 февраля временно не работает. В СБУ это связывают с мощной DDOS-атакой на фоне последних решений по защите национальных интересов.
Источник:24 канал
Так, сейчас на сайте есть определенные технические перебои. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дегтяренко.
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С чем связывают атаку
По словам Дегтяренко, очевидно, что атака связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и противодействию России, которая ведет гибридную войну против Украины. В частности, и в информационном пространстве.
Когда сайт заработает
Спикер отметил, что специалисты СБУ работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить работу сайта. Кроме того, он отметил, что ознакомиться с актуальными новостями относительно СБУ можно на страницах в фейсбуке и телеграмме.
Что этому предшествовало
- Накануне СБУ объявила подозрение пророссийскому блогеру Анатолию Шарию в госизмене. Кроме того, его подозревают в нарушении равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Шарию может грозить до 15 лет заключения.
- Сам блогер считает все дела против себя политическими.
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